Симеоне поделился своими ожиданиями от выезда к МЮ

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился своими ожиданиями относительно ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

В прошлом месяце "Юнайтед" чудом удалось добыть ничью в Мадриде — 1:1. "Красные дьяволы" сыграли слабо, однако результат придает им осторожный оптимизм.



Симеоне отмечает, что обе команды хорошо контратакуют, и ожидает увидеть обоюдоострую игру на "Олд Траффорд".



"Невозможно прессинговать все 90 минут, и ты реагируешь в зависимости от того, как складывается игра. Мое воображение рисует динамичную игру, где команды будут попеременно владеть инициативой и обмениваться моментами — так бывает на такого рода стадионах".



"Полагаю, поначалу они подвергнут нас давлению. У них будет этот кураж, который ты получаешь, играя дома. Поэтому мы должны контратаковать, чтобы воспользоваться ошибками, которые они могут совершить".



"Думаю, учитывая их игроков и их качества, учитывая наших игроков, это будет обоюдоострая игра. Они тоже умеют контратаковать — это один из козырей для нас и для них. Я не ожидаю, что кто-то подолгу будет контролировать мяч — это несвойственно ни нам, ни им. Мы знаем их потенциал, но мы уверены в себе", — цитирует Симеоне The Guardian.