Невилл: "Ливерпуль" обыграл бы "Пэлас"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что "Ливерпуль" имеет преимущество над "Манчестер Сити" в плане нападения.
Накануне "Сити" не смог найти путей к воротам "Кристал Пэлас" и теперь опережает в Премьер-Лиге "Ливерпуль" только на четыре очка, при этом сыграв на матч больше.
Сопоставляя две лидирующих команды, Невилл приходит к выводу, что у "красных" есть большой козырь на концовку сезона.
"Если бы сегодня против "Пэлас" играл "Ливерпуль", они выиграли бы этот матч, потому что их нападающие лучше. Они беспощаднее, их количественно больше — есть пять игроков, на голы которых вы поставили бы свои деньги".
"В то же время у "Сити" на этих позициях в основном играют фланговые игроки. Фил Фоден — полузащитник, но ему приходится играть центрального нападающего. Джек Грилиш мог бы быть полузащитником, но он играет слева в тройке нападения".
"Сити" обладает выдающимися игрокам в своей команде, замечательными игроками, но при всем своем великолепии это не самые беспощадные и убийственные игроки перед чужими воротами".
"У "Ливерпуля" больше нападающих, которые хладнокровно используют свои моменты и привыкли забивать голы, и этот факт может сделать разницу. Мы весь сезон знаем, что это единственная вещь, которая может подвести "Сити".
"Сити" во главе лиги, но они четырежды в этом сезоне не забивали. "Ливерпуль" — только раз. Может ли это сделать разницу? Конечно, может. Обе команды соответствуют высочайшему уровню, поэтому мы говорим о том, что может сделать разницу".
"Луис Диас, Диогу Жота, Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамед Салах — все они выступают за "Ливерпуль", и они будут забивать голы. У "Сити" великолепная команда, и они все еще могут выиграть лигу, но этот фактор может сделать разницу".
"Ливерпуль" по-настоящему опасен. Я смотрю на этих пятерых нападающих и чувствую, что с ними "Ливерпуль" сможет выиграть много матчей в остатке сезона. "Сити" не обладает той же роскошью в атакующих зонах", — сообщил Невилл в эфире.
15.03.2022 11:00
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