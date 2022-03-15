Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Атлетико"

Бруну Фернандеш Во вторник вечером в противостоянии "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико" определится четвертьфиналист Лиги Чемпионов.

23 февраля "Юнайтед" добыл ничью 1:1 в Мадриде благодаря позднему голу Энтони Эланги, но в целом показал весьма посредственный футбол.

Поскольку правило выездного гола было отменено УЕФА, результат первой встречи теряет смысл — команды начнут с чистого листа.

"Мы хотим, чтобы игроки и болельщики были на высоте, как против "Тоттенхэма". Они (болельщики) могут создать очень особенные моменты для каждого. Нам нужно это", — обратился за поддержкой "Олд Траффорд" наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник.

- Заканчивая вничью первую встречу двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов, "Юнайтед" трижды вылетал в трех последних случаях.

- "Атлетико" покидал плей-офф Лигу Чемпионов в трех из четырех последних случаев, если не добивался победы дома в первой встрече. Единственным исключением стало противостояние с "Челси" в 1/2 финала в сезоне 2013/14.

- "Юнайтед" выиграл только два из восьми последних домашних матчей Лиги Чемпионов против испанских команд (3 ничьи, 3 поражения).

- "Атлетико" пропускал в каждом из шести последних матчей в Лиге Чемпионов.

- "Юнайтед" не проигрывает уже шесть матчей Лиги Чемпионов кряду.

- Предыдущий раз "Юнайтед" достигал 1/4 финала Лиги Чемпионов в 2019 году.

- После 1:1 в Мадриде против команды Ральфа Рангника "Атлетико" выдал серию из трех побед кряду.

Полузащитник "Юнайтед" Бруну Фернандеш возобновил тренировки, переболев коронавирусом. А вот Люк Шоу от последствий COVID-19 пока не избавился. Скотт Мактоминей должен быть в порядке, хотя и пропустил субботний матч против "Тоттенхэма" из-за проблем с икроножной мышцей.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Атлетико" (Испания). Первый матч — 1:1
Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 23:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Атлетико, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 338

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quavo 15.03.2022 10:29 # quavo
    Че правило отменили да? Выездного гола

    (ответить)

  2. gameboy 15.03.2022 10:15 # gameboy
    Наверно две самые ненавистные команды двух стран схлеснутся в дерби пидорасов.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: