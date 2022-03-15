Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Атлетико"

Во вторник вечером в противостоянии "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико" определится четвертьфиналист Лиги Чемпионов.

23 февраля "Юнайтед" добыл ничью 1:1 в Мадриде благодаря позднему голу Энтони Эланги, но в целом показал весьма посредственный футбол.



Поскольку правило выездного гола было отменено УЕФА, результат первой встречи теряет смысл — команды начнут с чистого листа.



"Мы хотим, чтобы игроки и болельщики были на высоте, как против "Тоттенхэма". Они (болельщики) могут создать очень особенные моменты для каждого. Нам нужно это", — обратился за поддержкой "Олд Траффорд" наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник.



- Заканчивая вничью первую встречу двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов, "Юнайтед" трижды вылетал в трех последних случаях.



- "Атлетико" покидал плей-офф Лигу Чемпионов в трех из четырех последних случаев, если не добивался победы дома в первой встрече. Единственным исключением стало противостояние с "Челси" в 1/2 финала в сезоне 2013/14.



- "Юнайтед" выиграл только два из восьми последних домашних матчей Лиги Чемпионов против испанских команд (3 ничьи, 3 поражения).



- "Атлетико" пропускал в каждом из шести последних матчей в Лиге Чемпионов.



- "Юнайтед" не проигрывает уже шесть матчей Лиги Чемпионов кряду.



- Предыдущий раз "Юнайтед" достигал 1/4 финала Лиги Чемпионов в 2019 году.



- После 1:1 в Мадриде против команды Ральфа Рангника "Атлетико" выдал серию из трех побед кряду.



Полузащитник "Юнайтед" Бруну Фернандеш возобновил тренировки, переболев коронавирусом. А вот Люк Шоу от последствий COVID-19 пока не избавился. Скотт Мактоминей должен быть в порядке, хотя и пропустил субботний матч против "Тоттенхэма" из-за проблем с икроножной мышцей.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Атлетико" (Испания). Первый матч — 1:1

Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 23:00 Онлайн-трансляция