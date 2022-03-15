"Арсенал" не переживает из-за интереса ПСЖ к Артете

Микель Артета В "Арсенале" уверены, что смогут оградить своего главного тренера Микелю Артету от интереса ПСЖ.

Судьба нынешнего наставника ПСЖ Маурисио Почеттино выглядит предрешенной после раннего вылета из Лиги Чемпионов — уже со стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Накануне французское издание L'Equipe сообщило, что боссы ПСЖ составили шорт-лист кандидатов на замену Почеттино. В этот список был включен и 39-летний Артета.

Однако Football.London утверждает, что в Северном Лондоне не видят причин для тревоги. Микель счастлив на "Эмирейтс" и не бросит лондонский клуб.

Более того, в "Арсенале" ожидают, что по окончании сезона Артета продлит свой контракт, от которого сейчас остается только один год.


Метки Арсенал, Артета, ПСЖ, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2022 09:00

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  1. sayanara 15.03.2022 09:38 # sayanara
    Этим педиком еще кто-то интересуется?)))))

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  2. redwhitegun 15.03.2022 09:14 # redwhitegun
    Контракт на 10 лет этому топарю

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