"Арсенал" не переживает из-за интереса ПСЖ к Артете

В "Арсенале" уверены, что смогут оградить своего главного тренера Микелю Артету от интереса ПСЖ.

Судьба нынешнего наставника ПСЖ Маурисио Почеттино выглядит предрешенной после раннего вылета из Лиги Чемпионов — уже со стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Накануне французское издание L'Equipe сообщило, что боссы ПСЖ составили шорт-лист кандидатов на замену Почеттино. В этот список был включен и 39-летний Артета.



Однако Football.London утверждает, что в Северном Лондоне не видят причин для тревоги. Микель счастлив на "Эмирейтс" и не бросит лондонский клуб.



Более того, в "Арсенале" ожидают, что по окончании сезона Артета продлит свой контракт, от которого сейчас остается только один год.