"Арсенал" не переживает из-за интереса ПСЖ к Артете
В "Арсенале" уверены, что смогут оградить своего главного тренера Микелю Артету от интереса ПСЖ.
Судьба нынешнего наставника ПСЖ Маурисио Почеттино выглядит предрешенной после раннего вылета из Лиги Чемпионов — уже со стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Накануне французское издание L'Equipe сообщило, что боссы ПСЖ составили шорт-лист кандидатов на замену Почеттино. В этот список был включен и 39-летний Артета.
Однако Football.London утверждает, что в Северном Лондоне не видят причин для тревоги. Микель счастлив на "Эмирейтс" и не бросит лондонский клуб.
Более того, в "Арсенале" ожидают, что по окончании сезона Артета продлит свой контракт, от которого сейчас остается только один год.
15.03.2022 09:00
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Этим педиком еще кто-то интересуется?)))))
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Контракт на 10 лет этому топарю
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