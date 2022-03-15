Джака: "С "Ливерпулем" все решат небольшие детали"

Гранит Джака и Диогу Жота Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака заявил, что ключ к победе над "Ливерпулем" кроется в "небольших деталях".

В ближайшую среду у "Арсенала" будет возможность отомстить своему обидчику по полуфиналу Кубка Лиги. Очки нужны обеим командам — и ведущим борьбу за попадание в топ-4 "канонирам", и претендующим на титул "красным".

Однако Джака считает, что "Арсенал" набрал хороший ход и имеет все шансы на положительный результат.

"Конечно, мы видим другие результаты, но важно то, что мы сами побеждаем — уже пять матчей подряд. И в среду нас ждет важный матч против "Ливерпуля".

"Мы всегда знали, что эта неделя перед международным перерывом будет ключевой для нас. Давайте посмотрим — возможно, мы сыграем еще лучше, чем против "Лестера".

"Мы знаем, каким мастерством обладает "Ливерпуль". У них одна из лучших команд в Премьер-Лиге, а, возможно, и в Европе".

"Тем не менее, я убежден, что все решат небольшие детали. Мы должны быть сосредоточены на протяжении 90 минут, мы должны пользоваться своими моментами и быть очень компактными", — цитирует Джаку Daily Mirror.


Метки Арсенал, Джака, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 15.03.2022 08:15 # liverpool888
    Матч, который действительно стоит посмотреть нейтральному зрителю.
    Я ожидал интересного матча в дерби Манчестера, но получилось избиение слабого.

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  2. irbis85 15.03.2022 08:09 # irbis85
    игра в три ЦЗ, и ловить на контрах...другие варианты приведут к 100% поражению

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  3. jjflash68 15.03.2022 08:07 # jjflash68
    Небольшую деталь удалят.

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