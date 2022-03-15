Гвардиола похвалил "невероятный" "Кристал Пэлас"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал незапланированную потерю очков против "Кристал Пэлас".

Ничья 0:0 на "Селхерст Парк" в понедельник вечером не позволила "Сити" восстановить шестиочковое преимущество над преследующим "Ливерпулем".



Эту осечку Гвардиола объясняет не столько проблемами своей команды, сколько вдохновенной игрой "орлов".



"Игроки сделали абсолютно все, чтобы одержать победу. Мы провели очень хороший матч на сложном стадионе против сложной команды, которая глубоко обороняется".



"Футбол — единственный вид спорта, где статистика ни о чем не говорит. Если ты не забил гол, ты не победил".



"Удачи не существует в футболе. Мы должны забивать голы, а здесь мы этого не сделали. Мы играли, чтобы забить самим и не дать забить сопернику. Нам было немного тяжело".



"Кристал Пэлас" старался невероятным образом. У них великолепная команда, которая очень хорошо обороняется", — цитирует Гвардиолу The Independent.