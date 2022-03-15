"Юнайтед" обдумывает покупку Кейна

"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна грядущим летом.

Приглашение нападающего является одним из приоритетов для "Юнайтед" на летнее трансферное окно, однако "красным дьяволам" едва ли удастся заполучить свою цель номер один в лице Эрлинга Холанда из дортмундской "Борруссии".



На "Олд Траффорд" ожидают, что Холанд выберет "Манчестер Сити", и, как утверждает Daily Mirror, готовы переключить свое внимание на Кейна, которого, к слову, прошлым летом пытались купить "горожане".



Прошлым летом "Тоттенхэм" заблокировал продажу Кейна, однако сейчас трансферная стоимость Харри стремительно снижается — у капитана сборной Англии остается два года по контракту, а в июле ему исполнится 29.



Грядущее лето может быть последней возможностью для "Тоттенхэма" выгодно продать Кейна, а если бывший наставник "шпор" Маурисио Почеттино возглавит "Юнайтед", это только повысит шансы Харри оказаться на "Олд Траффорд".