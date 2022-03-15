"Сити" не справился с "Пэлас"

"Манчестер Сити" добавил интриги чемпионской гонке Премьер-Лиги, сыграв с "Кристал Пэлас" только вничью — 0:0.

Главный тренер "орлов" Патрик Виейра выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Вулверхэмптона".



По сравнению с безголевым матчем Лиги Чемпионов против "Спортинга" в старте у "горожан" произошло сразу шесть перестановок. Вернулись в состав Кайл Уолкер, Жоау Канселу, Родри, Кевин Де Брюйне, Джек Грилиш и Рияд Махрез.



"Сити" неважно начал матч, тогда как "Пэлас" выглядел довольно агрессивно и всегда был готов убежать в быструю атаку.



Постепенно гости стали приходить в себя. На 27-й минуте Канселу метров с 35 пробил в штангу. У Эмерика Лапорта была возможность добить мяч в пустые ворота, но игрок сборной Испании промахнулся.



В начале второго тайма каркас ворот вновь сыграл за хозяев, приняв на себя удар Кевина Де Брюйне. Рияд Махрез пытался сыграть на добивании, но голкипер Висенте Гуаита был надежен. Правда, уже был зафиксирован офсайд.



Несмотря на оказываемое "горожанами" давление, мяч у них совершенно не шел в створ. В концовке подопечные Хосепа Гвардиолы стали сильно рисковать, но так и не смогли вырвать победу.



Выезд на "Селхерст Парк" получился очень тяжелым для "Сити", который второй матч подряд завершил со счетом 0:0. Но если встреча со "Спортингом" была формальностью, то осечка здесь может дорого стоить "горожанам".



"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити". Отчет о матче