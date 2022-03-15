"Сити" не справился с "Пэлас"

Жоау Канселу "Манчестер Сити" добавил интриги чемпионской гонке Премьер-Лиги, сыграв с "Кристал Пэлас" только вничью — 0:0.

Главный тренер "орлов" Патрик Виейра выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Вулверхэмптона".

По сравнению с безголевым матчем Лиги Чемпионов против "Спортинга" в старте у "горожан" произошло сразу шесть перестановок. Вернулись в состав Кайл Уолкер, Жоау Канселу, Родри, Кевин Де Брюйне, Джек Грилиш и Рияд Махрез.

"Сити" неважно начал матч, тогда как "Пэлас" выглядел довольно агрессивно и всегда был готов убежать в быструю атаку.

Постепенно гости стали приходить в себя. На 27-й минуте Канселу метров с 35 пробил в штангу. У Эмерика Лапорта была возможность добить мяч в пустые ворота, но игрок сборной Испании промахнулся.

В начале второго тайма каркас ворот вновь сыграл за хозяев, приняв на себя удар Кевина Де Брюйне. Рияд Махрез пытался сыграть на добивании, но голкипер Висенте Гуаита был надежен. Правда, уже был зафиксирован офсайд.

Несмотря на оказываемое "горожанами" давление, мяч у них совершенно не шел в створ. В концовке подопечные Хосепа Гвардиолы стали сильно рисковать, но так и не смогли вырвать победу.

Выезд на "Селхерст Парк" получился очень тяжелым для "Сити", который второй матч подряд завершил со счетом 0:0. Но если встреча со "Спортингом" была формальностью, то осечка здесь может дорого стоить "горожанам".

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2022 01:00

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  1. liverpool-95 15.03.2022 01:17 # liverpool-95
    Королева, еще чуть потерпи , Кароль близок к тебе )))) Его на своем осле везет Безвис к тебе )))))))

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  2. live-juve 15.03.2022 01:15 # live-juve
    Очеча "голубятни" приобретает все более подгорающие тона))

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  3. jirrort 15.03.2022 01:12 # jirrort
    Premier League Panel после игры «Кристал Пэлас» «Манчестер Сити» (0-0):

    «Интенсивность оборонительной работы Конора Галлахера временами напоминает игру с дополнительным человеком на поле. Это напомнило то, как Канте перекрывал постоянный прессинг «Сити» в финале Лиги Чемпионов. Невероятно».

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  4. purman30 15.03.2022 01:12 # purman30
    Голубые сегодня на страпоне)

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  5. beatles-red 15.03.2022 01:06 # beatles-red
    Попка шитюков как никогда ближе к красной дилдо

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  6. jirrort 15.03.2022 01:05 # jirrort
    А ведь ЧЕЛСИ сейчас бы мог изи идти на первом месте,еслиб не аномальное количество травм и ковид.В следующем сезоне судьба вернёт должок ИМПЕРАТОРАМ и будет оформлена первая АПЛ при новых владельцах.

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  7. aladdin 15.03.2022 01:04 # aladdin
    Настолько жалки, что и с помощью судей не могут побеждать

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  8. true-manc 15.03.2022 01:02 # true-manc
    Специально сократили отрыв до минимального одного очка, чтобы лузерпуки еще сильнее приблизились своими носами к нашей заднице, тешили себя до конца сезона надеждами на чемпионство, а потом, по традиции, жестко получили в рот, как в сезоне 2018-2019.

    КОРОЛИ!!!

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