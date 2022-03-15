"Ньюкасл" начинает работу над трансфером Нуньеса

"Ньюкасл" приступает к согласованию трансфера нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса.

Набрав 19 очков из последних 24, "Ньюкасл" почти гарантировал себе продление прописки в Премьер-Лиге и теперь может строить планы на будущее.



Как утверждает iNews в эксклюзивном материале, одной из приоритетных трансферных целей "сорок" на грядущее лето является Нуньес, забивший 23 гола за "Бенфику" в этом сезоне с учетом всех соревнований.



"Ньюкасл" интересовался Дарвином еще в январе, и тогда "Бенфика" оценила своего бомбардира в 50 миллионов фунтов. На сей раз португальский клуб может попросить еще больше — около 60 млн. фунтов.



Интерес к 22-летнему уругвайцу проявляют и некоторые другие клубы, включая "Манчестер Юнайтед".