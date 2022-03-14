Saudi Media Group предложил 2.7 млрд. фунтов за "Челси"

Челси Консорциум Saudi Media Group из Саудовской Аравии сделал предложение о покупке "Челси" в размере 2.7 млрд. фунтов.

Как сообщает CBS Sports, Saudi Media Group был заинтересован в приобретении "Челси" с момента, как 3 марта Роман Абрамович объявил о своем намерении продать футбольный клуб.

И вот сейчас саудовской консорциум, чей глава Мохамед Алкерейджи получил образование в Лондоне и является фанатом "синих", выдвинул свое предложение.

Согласно слухам, необходимое для покупки "Челси" финансирование Алкерейджи пообещал предоставить член королевской семьи Саудовской Аравии Мохаммед бин Халид аль Сауд.

Добавим, Абрамович открыт к предложениям насчет "Челси" до 18 марта. После Роман решит, в чьи руки он передаст клуб, которым он владеет с 2003 года.


Метки Saudi Media Group, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2022 23:00

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  1. chebrec 14.03.2022 23:16 # chebrec
    2.7 ярда 2.7 ярда 2.7 ярда три!!!! Продано!!!

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  2. jumanji338 14.03.2022 23:04 # jumanji338
    Ман Сити НЮ и Челси псдц

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  3. skydreams 14.03.2022 23:02 # skydreams
    КОРОЛИ!

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