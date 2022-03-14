Saudi Media Group предложил 2.7 млрд. фунтов за "Челси"
Консорциум Saudi Media Group из Саудовской Аравии сделал предложение о покупке "Челси" в размере 2.7 млрд. фунтов.
Как сообщает CBS Sports, Saudi Media Group был заинтересован в приобретении "Челси" с момента, как 3 марта Роман Абрамович объявил о своем намерении продать футбольный клуб.
И вот сейчас саудовской консорциум, чей глава Мохамед Алкерейджи получил образование в Лондоне и является фанатом "синих", выдвинул свое предложение.
Согласно слухам, необходимое для покупки "Челси" финансирование Алкерейджи пообещал предоставить член королевской семьи Саудовской Аравии Мохаммед бин Халид аль Сауд.
Добавим, Абрамович открыт к предложениям насчет "Челси" до 18 марта. После Роман решит, в чьи руки он передаст клуб, которым он владеет с 2003 года.
14.03.2022 23:00
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2.7 ярда 2.7 ярда 2.7 ярда три!!!! Продано!!!
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Ман Сити НЮ и Челси псдц
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КОРОЛИ!
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