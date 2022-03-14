МЮ может снеси "Олд Траффорд" ради нового стадиона
Боссы "Манчестер Юнайтед" рассматривают возможность сноса "Олд Траффорд" для строительства на его месте нового 90-тысячного стадиона.
Вмещающий 74,140 зрителей "Олд Траффорд" является домом для "Юнайтед" с 1910 года и в последнее время все больше выглядит морально устаревшим на фоне современных арен, которые построили или строят конкуренты по Премьер-Лиге.
До сих пор владельцы "Юнайтед" Глэйзеры предпочитали вкладываться в реконструкцию существующего стадиона, однако сейчас, утверждает The Telegraph, клуб по-настоящему задумался о возведении совершенно новой арены.
Строительство нового стадиона заняло бы два-три года, в связи с чем встал бы вопрос, где "красные дьяволы" будут играть свои домашние матчи в этот период — в северо-западном регионе Англии нет другой арены сопоставимого размера.
Кроме того, на время "Юнайтед" пришлось бы пойти на снижение доходов от проведения матчей — сейчас каждая домашняя игра приносит в казну клуба минимум 4.25 млн. фунтов.
В то же время "Юнайтед" может ограничиться расширением Южной трибуны, перенеся ее часть за проходящую поблизости железную дорогу. Клубу еще предстоит обдумать и просчитать все варианты.
14.03.2022 22:00
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А куда крыс девать? Общество защиты грызунов-паразитов выступает резко против.
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Йебонашки
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давно пора снести эту помойку к хуям собачим
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Не стадион нужно сносить, а клуб нах разформировать
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михерло,снеси яйцо
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