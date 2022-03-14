МЮ может снеси "Олд Траффорд" ради нового стадиона

Олд Траффорд Боссы "Манчестер Юнайтед" рассматривают возможность сноса "Олд Траффорд" для строительства на его месте нового 90-тысячного стадиона.

Вмещающий 74,140 зрителей "Олд Траффорд" является домом для "Юнайтед" с 1910 года и в последнее время все больше выглядит морально устаревшим на фоне современных арен, которые построили или строят конкуренты по Премьер-Лиге.

До сих пор владельцы "Юнайтед" Глэйзеры предпочитали вкладываться в реконструкцию существующего стадиона, однако сейчас, утверждает The Telegraph, клуб по-настоящему задумался о возведении совершенно новой арены.

Строительство нового стадиона заняло бы два-три года, в связи с чем встал бы вопрос, где "красные дьяволы" будут играть свои домашние матчи в этот период — в северо-западном регионе Англии нет другой арены сопоставимого размера.

Кроме того, на время "Юнайтед" пришлось бы пойти на снижение доходов от проведения матчей — сейчас каждая домашняя игра приносит в казну клуба минимум 4.25 млн. фунтов.

В то же время "Юнайтед" может ограничиться расширением Южной трибуны, перенеся ее часть за проходящую поблизости железную дорогу. Клубу еще предстоит обдумать и просчитать все варианты.


Метки Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2022 22:00

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  1. ray-black 14.03.2022 22:51 # ray-black
    А куда крыс девать? Общество защиты грызунов-паразитов выступает резко против.

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  2. progressive 14.03.2022 22:51 # progressive
    Йебонашки

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  3. b84 14.03.2022 22:43 # b84
    давно пора снести эту помойку к хуям собачим

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  4. arsenalman689 14.03.2022 22:25 # arsenalman689
    Не стадион нужно сносить, а клуб нах разформировать

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  5. liverbro 14.03.2022 22:10 # liverbro
    михерло,снеси яйцо

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