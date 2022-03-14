Фернандеш готов сыграть с "Атлетико"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруу Фернандеш вернулся в строй и готов сыграть против "Атлетико" в Лиге Чемпионов.

27-летний Фернандеш неожиданно пропустил победу 3:2 над "Тоттенхэмом" в рамках Премьер-Лиги в минувшую субботу. Дело в том, что Бруну заразился коронавирусом.



Однако в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов Фернандеш вернулся к занятиям в Каррингтоне.



"Прямо сейчас мы можем рассчитывать на всех имеющихся игроков. Под вопросом только Люк Шоу. Он тренировался вчера и сегодня, но нам нужно посмотреть, полностью ли он оправился, чтобы принять участие в матче. Остальные игроки в порядке".



"Вчера Бруну сдал тест с отрицательным результатом, поэтому сегодня он смог приступить к тренировкам", — цитирует наставника "Юнайтед" Ральфа Рангника The Independent.