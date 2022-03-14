Агбонлахор предсказывает вылет "Лидса" или "Бернли"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор уверен, что или "Лидс", или "Бернли" покинет Премьер-Лигу в этом сезоне.

По мнению Агбонлахора, "Норвич" и "Уотфорд" уже обречены на вылет. А вот в роли третьего неудачника Габриэль видит "Лидс" или "Бернли" — но не "Эвертон".



"Думаю, "Эвертон" достаточно хорош, чтобы избежать вылета, так что это будет решаться между "Лидсом" и "Бернли".



"Если честно, в матче против "Астон Виллы" посреди недели "Лидс" был ужасен. Они легко пропускали голы при Бьелсе, но теперь они перестали создавать угрозу впереди, поэтому они в большой, большой беде", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.