Каррагер считеет, что "Челси" должен сделать все для сохранения Тухеля
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Челси" должен сделать все возможное, чтобы сохранить своего главного тренера Томаса Тухеля.
Пресса принялась спекулировать насчет возможного ухода Тухеля ввиду санкций, под которыми оказался "Челси" из-за своей связи с Романом Абрамовичем.
Каррагер восхищен, как Тухель держится в этот кризисный период, проявляя свои лидерские качества.
"Думаю, прямо сейчас он жизненно важен для "Челси". Он великолепный тренер — мы знаем его послужной список, но то, как он ведет себя в последние пару недель, показывает его класс не только как тренера, но и как человека".
"Он взял на себя смелость высказываться от лица клуба. Ему постоянно задают вопросы, до и после матчей, и он очень хорошо держится. Он настоящий лидер этого клуба", — сообщил Каррагер Sky Sports.
14.03.2022 17:00
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Лучше бы обратился к своему премьеру публично
Хули они там молчат сами все? Бляди все эти джонсоны и их вонючее правительство. Британия зло. Если б не футбол, то вообще нас рать на этих свиней.
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Убить деда ебучего, например, ахахахахаха
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