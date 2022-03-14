Аль-Мухаммади: "Магуайр — не уровень капитана "Юнайтед"

Ахмед Аль-Мухаммади заявил, что его бывший партнер по "Халлу" Харри Магуайр не годится на роль капитана "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне к игре Магуайра в обороне регулярно возникают вопросы, однако претензии Аль-Мухаммади касаются лидерских качеств Харри. Ахмед надеется, что летом "красные дьяволы" назначат своим капитаном Криштиану Роналду.



"Харри выступал бок о бок со мной за "Халл", и он, на мой взгляд, не соответствует уровню, чтобы быть капитаном "Манчестер Юнайтед".



"Манчестер Юнайтед" нужен игрок с сильным характером, и я надеюсь, что следующий тренер передаст повязку Роналду, если тот останется", — сообщил Аль-Мухаммади beIN Sports.