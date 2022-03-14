Аль-Мухаммади: "Магуайр — не уровень капитана "Юнайтед"
Ахмед Аль-Мухаммади заявил, что его бывший партнер по "Халлу" Харри Магуайр не годится на роль капитана "Манчестер Юнайтед".
В этом сезоне к игре Магуайра в обороне регулярно возникают вопросы, однако претензии Аль-Мухаммади касаются лидерских качеств Харри. Ахмед надеется, что летом "красные дьяволы" назначат своим капитаном Криштиану Роналду.
"Харри выступал бок о бок со мной за "Халл", и он, на мой взгляд, не соответствует уровню, чтобы быть капитаном "Манчестер Юнайтед".
"Манчестер Юнайтед" нужен игрок с сильным характером, и я надеюсь, что следующий тренер передаст повязку Роналду, если тот останется", — сообщил Аль-Мухаммади beIN Sports.
14.03.2022 16:00
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магваер лучший капитан для маню, потому что является олицетворением этого недоклуба: переоцененная бесполезная срань, которая существует лишь для того, чтобы с неё угарали.
что-то там кукарекает постоянно о величии, грозится всем показать кузькину мать и какой он крутой лидер, а по факту игрок типо мертезакера, только тот за счет интеллекта иногда мог компенсировать свои низкую скорость и неповоротливость, а этот осёл ослом
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Он хороший защитник для команд с плотной обороной, где нет разрывов и пространства, потому что он медленный и тугой. Логично, что его е*ут постоянно, его очень легко один в один переиграть, особенно на скорости
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Это чмо не уровень никакого уровня уровня не ровня ровне уровней апл. Гандон кароче.
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