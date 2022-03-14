Аль-Мухаммади: "Магуайр — не уровень капитана "Юнайтед"

Харри Магуайр Ахмед Аль-Мухаммади заявил, что его бывший партнер по "Халлу" Харри Магуайр не годится на роль капитана "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне к игре Магуайра в обороне регулярно возникают вопросы, однако претензии Аль-Мухаммади касаются лидерских качеств Харри. Ахмед надеется, что летом "красные дьяволы" назначат своим капитаном Криштиану Роналду.

"Харри выступал бок о бок со мной за "Халл", и он, на мой взгляд, не соответствует уровню, чтобы быть капитаном "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" нужен игрок с сильным характером, и я надеюсь, что следующий тренер передаст повязку Роналду, если тот останется", — сообщил Аль-Мухаммади beIN Sports.


Метки Аль-Мухаммади, капитаны, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 14.03.2022 16:33 # true-manc
    магваер лучший капитан для маню, потому что является олицетворением этого недоклуба: переоцененная бесполезная срань, которая существует лишь для того, чтобы с неё угарали.
    что-то там кукарекает постоянно о величии, грозится всем показать кузькину мать и какой он крутой лидер, а по факту игрок типо мертезакера, только тот за счет интеллекта иногда мог компенсировать свои низкую скорость и неповоротливость, а этот осёл ослом

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  2. ilovemanutd 14.03.2022 16:31 # ilovemanutd
    Он хороший защитник для команд с плотной обороной, где нет разрывов и пространства, потому что он медленный и тугой. Логично, что его е*ут постоянно, его очень легко один в один переиграть, особенно на скорости

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  3. mancunia-planet 14.03.2022 16:09 # mancunia-planet
    Это чмо не уровень никакого уровня уровня не ровня ровне уровней апл. Гандон кароче.

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