Хассельбайнк: "Юнайтед" не догонит "Арсенал"
Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк ожидает, что "Арсенал" опередит "Манчестер Юнайтед" и завершит этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.
Благодаря победе 2:0 против Лестера" накануне "Арсенал" вернулся на четвертую строчку, восстановив свое преимущество в одно очко над "Юнайтед".
При этом "канониры" сыграли на три матча меньше, нежели "красные дьяволы", и Хассельбайнк верит, что команда Микеля Артеты получит желанную путевку в Лигу Чемпионов.
"Да, я думаю, "Арсенал" финиширует в топ-4. Они играют очень хорошо и набрали очень хорошую форму".
"Я не ожидаю, что они сбавят обороты, и не ожидаю, что "Манчестер Юнайтед" их догонит. Они хорошо играют против команд из-за пределов топ-4 и набирают очки. Если он продолжат делать это, то окажутся в топ-4", — сообщил Хассельбайнк Sky Sports.
14.03.2022 15:00
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Последние комментарии:
молодцы канониры, даже рад за них.
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Это очень трудно, но возможно всё. Мудаки из МЮ умудрились с аутсайдерами очки потерять, пидарасы мля. Не заслуживают нихуя по своей дибильной игре. А Арсенал просто удивил, в начале сезона все помнят, что им предсказывали чуть ли 6-8 место.
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еще неизвестно что с челси
тут за 2 недели столько событий что до конца сезона легко могут и вообще сняться или наоборот разбаниться
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