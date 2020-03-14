Хассельбайнк: "Юнайтед" не догонит "Арсенал"

Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк ожидает, что "Арсенал" опередит "Манчестер Юнайтед" и завершит этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.

Благодаря победе 2:0 против Лестера" накануне "Арсенал" вернулся на четвертую строчку, восстановив свое преимущество в одно очко над "Юнайтед".



При этом "канониры" сыграли на три матча меньше, нежели "красные дьяволы", и Хассельбайнк верит, что команда Микеля Артеты получит желанную путевку в Лигу Чемпионов.



"Да, я думаю, "Арсенал" финиширует в топ-4. Они играют очень хорошо и набрали очень хорошую форму".



"Я не ожидаю, что они сбавят обороты, и не ожидаю, что "Манчестер Юнайтед" их догонит. Они хорошо играют против команд из-за пределов топ-4 и набирают очки. Если он продолжат делать это, то окажутся в топ-4", — сообщил Хассельбайнк Sky Sports.