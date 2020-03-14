Хассельбайнк: "Юнайтед" не догонит "Арсенал"

Арсенал Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк ожидает, что "Арсенал" опередит "Манчестер Юнайтед" и завершит этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.

Благодаря победе 2:0 против Лестера" накануне "Арсенал" вернулся на четвертую строчку, восстановив свое преимущество в одно очко над "Юнайтед".

При этом "канониры" сыграли на три матча меньше, нежели "красные дьяволы", и Хассельбайнк верит, что команда Микеля Артеты получит желанную путевку в Лигу Чемпионов.

"Да, я думаю, "Арсенал" финиширует в топ-4. Они играют очень хорошо и набрали очень хорошую форму".

"Я не ожидаю, что они сбавят обороты, и не ожидаю, что "Манчестер Юнайтед" их догонит. Они хорошо играют против команд из-за пределов топ-4 и набирают очки. Если он продолжат делать это, то окажутся в топ-4", — сообщил Хассельбайнк Sky Sports.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, Хассельбайнк

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2022 15:00

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  1. scholes18 14.03.2022 16:31 # scholes18
    молодцы канониры, даже рад за них.

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  2. mancunia-planet 14.03.2022 16:07 # mancunia-planet
    Это очень трудно, но возможно всё. Мудаки из МЮ умудрились с аутсайдерами очки потерять, пидарасы мля. Не заслуживают нихуя по своей дибильной игре. А Арсенал просто удивил, в начале сезона все помнят, что им предсказывали чуть ли 6-8 место.

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  3. superperez101 14.03.2022 15:42 # superperez101
    еще неизвестно что с челси
    тут за 2 недели столько событий что до конца сезона легко могут и вообще сняться или наоборот разбаниться

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