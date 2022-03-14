Рангник чувствует, что Санчо адаптировался к Премьер-Лиге

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник считает, что вингер Джейдон Санчо, наконец, адаптировался к Премьер-Лиге.



Прошлым летом "Юнайтед" выложил 73 миллиона фунтов за Санчо, однако свое первое результативное действие в Премьер-Лиге Джейдон совершил только в конце ноября.



Санчо долго привыкал к Премьер-Лиге, однако Рангник доволен игрой 21-летнего англичанина в последнее время.



"За него заплатили немало фунтов, чтобы переманить его из дортмундской "Боруссии", и когда ты платишь такое количество денег за трансфер игрока, тот должен играть на определенном уровне".



"В конце концов все они — люди. Тот факт, что он стоил кучу денег, еще не означает, что он сразу же начнет играть на ожидаемом уровне".



"Как он мне сказал, для него было проблемой приспособиться к столь интенсивной игре в этой лиге, к требованиям по физической готовности".



"Но сейчас ему это удалось. Я рад, что прямо сейчас он играет на таком уровне", — цитирует Рангника The Independent.