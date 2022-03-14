Клубы Премьер-Лиги вновь проголосуют насчет пяти замен

Клубам Премьер-Лиги было сказано готовиться к очередному голосованию насчет пяти замен.

Пять замен были введены в Премьер-Лиге в 2020 году в качестве временной меры, но затем английское первенство вернулось к традиционным трем — в отличие от остальных ведущих лиг Европы.



Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" неоднократно высказывались за возвращение пяти замен в Премьер-Лиге, но до сих пор эта инициатива каждый раз проваливалась.



Сейчас пять замен стали постоянной вещью в европейских лигах, а также в еврокубках, что подвергает Премьер-Лигу дополнительному давлению.



Однако вскоре ситуация может измениться. По информации Daily Mail, клубам Премьер-Лиги было сказано, что в июне пройдет новое голосование по пяти заменам.



Премьер-Лига начала готовиться к этому голосованию заранее, уже заручившись поддержкой Ассоциации профессиональных игроков (PFA) насчет пяти замен. Кроме того, разговор на эту тему пойдет во время видеоконференции капитанов 20 клубов во вторник.



Вместе с тем в Премьер-Лиге по-прежнему есть клубы, которые нужно уговаривать. Некоторые середняки и аутсайдеры считают, что пять замен дадут несправедливое преимущество большим командам, располагающим более глубокой скамейкой.