Клубы Премьер-Лиги вновь проголосуют насчет пяти замен

Юрген Клопп Клубам Премьер-Лиги было сказано готовиться к очередному голосованию насчет пяти замен.

Пять замен были введены в Премьер-Лиге в 2020 году в качестве временной меры, но затем английское первенство вернулось к традиционным трем — в отличие от остальных ведущих лиг Европы.

Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" неоднократно высказывались за возвращение пяти замен в Премьер-Лиге, но до сих пор эта инициатива каждый раз проваливалась.

Сейчас пять замен стали постоянной вещью в европейских лигах, а также в еврокубках, что подвергает Премьер-Лигу дополнительному давлению.

Однако вскоре ситуация может измениться. По информации Daily Mail, клубам Премьер-Лиги было сказано, что в июне пройдет новое голосование по пяти заменам.

Премьер-Лига начала готовиться к этому голосованию заранее, уже заручившись поддержкой Ассоциации профессиональных игроков (PFA) насчет пяти замен. Кроме того, разговор на эту тему пойдет во время видеоконференции капитанов 20 клубов во вторник.

Вместе с тем в Премьер-Лиге по-прежнему есть клубы, которые нужно уговаривать. Некоторые середняки и аутсайдеры считают, что пять замен дадут несправедливое преимущество большим командам, располагающим более глубокой скамейкой.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 14.03.2022 13:56 # liverpool888
    Клопп не сдается) Ну если и в этом раз откажут, то он должен будет успокоиться.

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  2. vals1702 14.03.2022 13:14 # vals1702
    зачем голосование - просто примите и все

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  3. gary47 14.03.2022 13:08 # gary47
    А в других лигах тоже было голосование клубов? Как они решали этот вопрос?

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