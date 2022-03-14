Лэмпард: "Чтобы остаться в Премьер-Лиге, нужно сражаться"

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард предупредил свою команду, что для сохранения прописки в Премьер-Лиге придется сражаться.

Накануне "Эвертон" потерпел домашнее поражение 1:0 от "Вулверхэмптона" и теперь лишь по разнице мячей находится над зоной вылета.

"Ириски" набрали только 22 очка в 26 матчах — еще никогда у них не было так мало на данной стадии сезона за все время выступлений в Премьер-Лиге. Поэтому Лэмпард ожидает непростой концовки.

"Моя работа в том, чтобы определять состав. Моя работа в том, чтобы сохранять уверенность, позитивный настрой и быть реалистом. Реальность такова, что у нас есть 12 матчей".

"Конечно, есть матчи в запасе, но это хорошо, только если ты выиграешь их. Мы ждем момента, когда удача повернется к нам лицом".

"Нельзя думать о "возможно" и "если". Мы просто должны трудиться и сражаться. Этого требует наше положение. Если мы хотим подняться выше в таблице, нам нужно сражаться. Если мы хотим остаться в лиге, нам нужно сражаться", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.


Метки Лэмпард, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 14.03.2022 13:10 # superperez101
    лэмпард не тренер

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  2. gerrard08 14.03.2022 13:08 # gerrard08
    Норм амбиции у лэмбарадора.

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  3. liverpool888 14.03.2022 12:39 # liverpool888
    У Эвертона хватает высококлассных игроков, чтобы остаться в АПЛ. Вот только они поочередно травмированы.

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  4. hunter022 14.03.2022 12:06 # hunter022
    Скоро ириски и пенсы встретятся в чемпиошипе.

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