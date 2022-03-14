Лэмпард: "Чтобы остаться в Премьер-Лиге, нужно сражаться"
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард предупредил свою команду, что для сохранения прописки в Премьер-Лиге придется сражаться.
Накануне "Эвертон" потерпел домашнее поражение 1:0 от "Вулверхэмптона" и теперь лишь по разнице мячей находится над зоной вылета.
"Ириски" набрали только 22 очка в 26 матчах — еще никогда у них не было так мало на данной стадии сезона за все время выступлений в Премьер-Лиге. Поэтому Лэмпард ожидает непростой концовки.
"Моя работа в том, чтобы определять состав. Моя работа в том, чтобы сохранять уверенность, позитивный настрой и быть реалистом. Реальность такова, что у нас есть 12 матчей".
"Конечно, есть матчи в запасе, но это хорошо, только если ты выиграешь их. Мы ждем момента, когда удача повернется к нам лицом".
"Нельзя думать о "возможно" и "если". Мы просто должны трудиться и сражаться. Этого требует наше положение. Если мы хотим подняться выше в таблице, нам нужно сражаться. Если мы хотим остаться в лиге, нам нужно сражаться", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
14.03.2022 12:00
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Последние комментарии:
лэмпард не тренер
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Норм амбиции у лэмбарадора.
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У Эвертона хватает высококлассных игроков, чтобы остаться в АПЛ. Вот только они поочередно травмированы.
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Скоро ириски и пенсы встретятся в чемпиошипе.
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