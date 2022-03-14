Лэмпард: "Чтобы остаться в Премьер-Лиге, нужно сражаться"

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард предупредил свою команду, что для сохранения прописки в Премьер-Лиге придется сражаться.

Накануне "Эвертон" потерпел домашнее поражение 1:0 от "Вулверхэмптона" и теперь лишь по разнице мячей находится над зоной вылета.



"Ириски" набрали только 22 очка в 26 матчах — еще никогда у них не было так мало на данной стадии сезона за все время выступлений в Премьер-Лиге. Поэтому Лэмпард ожидает непростой концовки.



"Моя работа в том, чтобы определять состав. Моя работа в том, чтобы сохранять уверенность, позитивный настрой и быть реалистом. Реальность такова, что у нас есть 12 матчей".



"Конечно, есть матчи в запасе, но это хорошо, только если ты выиграешь их. Мы ждем момента, когда удача повернется к нам лицом".



"Нельзя думать о "возможно" и "если". Мы просто должны трудиться и сражаться. Этого требует наше положение. Если мы хотим подняться выше в таблице, нам нужно сражаться. Если мы хотим остаться в лиге, нам нужно сражаться", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.