Кен Бэйтс раскритиковал британские власти за санкции в отношении "Челси"
Бывший владелец "Челси" Кен Бэйтс раскритиковал власти Великобритании за санкции, введенные в отношении лондонского клуба.
На прошлой неделе британские власти арестовали активы Романа Абрамовича, из-за чего пострадал и "Челси". "Синим" была выдана специальная лицензия, чтобы хотя бы играть матчи, но остальная их деятельность оказалась парализована.
90-летний Бэйтс, который в 1982 году купил "Челси" за 1 фунт, а в 2003 продал клуб Абрамовичу за 140 млн. фунтов, считает, что правительство поступило глупо в этой ситуации.
"Должно быть, Путин обоср*лся от того факта, что теперь не купить программку "Челси", а все обычные люди из Москвы прячутся по подвалам, потому что теперь ты не увидишь матч "Челси" по телевизору".
"Как всегда, страдают обычные люди. Как быть с сотрудниками "Челси"? Каково их будущее? Есть ли какие-то гарантии? А что насчет фанатов "Челси", разве он они должны страдать из-за того, что Путин сбрасывает бомбы на родильные дома на Украине?"
"Страдают обычные люди, английские граждане. Для России это ничего не меняет. Это делает нашу государственную машину посмешищем на вес мир. Я взаимодействовал с госслужащими значительную часть своей жизни, и в большинстве своем они чертовски бесполезны".
"Абрамович взял и сказал: "Я продаю клуб и все вырученные деньги отдам на благотворительность". В ответ на это правительство лишило его возможности управлять клубом. Ладно. Но почему они не назначили администратора?"
"Вместо этого они ввели все эти ограничения, которые лишь дают повод для заголовков: "Англия принимает жесткие меры против России". Но если мы стараемся помочь Украине, мы должны делать осмысленные вещи".
"Я не сочувствую Абрамовичу. Разве я должен? У него есть 7-8 миллиардов фунтов. Но он может есть стейк с картошкой только два раза в день, как и я. Когда он отправится в могилу, его состояние не будет иметь никакого значения", — сообщил Бэйтс Daily Mail.
14.03.2022 11:00
Просмотров: 918
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
вот истинная цена чёлки 1 фунт
(ответить)
в гробу карманов нет. вот бы все это поняли.
(ответить)
"есть стейк с картошкой только два раза в день, как и я"
Источник: http://fapl.ru/posts/91952/?c=1
налицо белорусские корни
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий