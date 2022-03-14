Кен Бэйтс раскритиковал британские власти за санкции в отношении "Челси"

Бывший владелец "Челси" Кен Бэйтс раскритиковал власти Великобритании за санкции, введенные в отношении лондонского клуба.

На прошлой неделе британские власти арестовали активы Романа Абрамовича, из-за чего пострадал и "Челси". "Синим" была выдана специальная лицензия, чтобы хотя бы играть матчи, но остальная их деятельность оказалась парализована.



90-летний Бэйтс, который в 1982 году купил "Челси" за 1 фунт, а в 2003 продал клуб Абрамовичу за 140 млн. фунтов, считает, что правительство поступило глупо в этой ситуации.



"Должно быть, Путин обоср*лся от того факта, что теперь не купить программку "Челси", а все обычные люди из Москвы прячутся по подвалам, потому что теперь ты не увидишь матч "Челси" по телевизору".



"Как всегда, страдают обычные люди. Как быть с сотрудниками "Челси"? Каково их будущее? Есть ли какие-то гарантии? А что насчет фанатов "Челси", разве он они должны страдать из-за того, что Путин сбрасывает бомбы на родильные дома на Украине?"



"Страдают обычные люди, английские граждане. Для России это ничего не меняет. Это делает нашу государственную машину посмешищем на вес мир. Я взаимодействовал с госслужащими значительную часть своей жизни, и в большинстве своем они чертовски бесполезны".



"Абрамович взял и сказал: "Я продаю клуб и все вырученные деньги отдам на благотворительность". В ответ на это правительство лишило его возможности управлять клубом. Ладно. Но почему они не назначили администратора?"



"Вместо этого они ввели все эти ограничения, которые лишь дают повод для заголовков: "Англия принимает жесткие меры против России". Но если мы стараемся помочь Украине, мы должны делать осмысленные вещи".



"Я не сочувствую Абрамовичу. Разве я должен? У него есть 7-8 миллиардов фунтов. Но он может есть стейк с картошкой только два раза в день, как и я. Когда он отправится в могилу, его состояние не будет иметь никакого значения", — сообщил Бэйтс Daily Mail.