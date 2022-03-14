29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Патрик Виейра и Хосеп Гвардиола В понедельник, 14 марта, поединком "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити" завершится 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция

"Кристал Пэлас" одержал две победы в трех последних матчах Премьер-Лиги — как и в 14 предыдущих (5 ничьих, 7 поражений). "Орлы" проиграли только один из восьми последних поединков во всех соревнованиях — 0:1 против "Челси" 19 февраля.

"Манчестер Сити" каждый из 21 матча, в котором открывал счет в этом сезоне Премьер-Лиги. На выезде "горожане" не знают поражений уже 13 поединков чемпионата (11 побед, 2 ничьи) — с проигрыша "Тоттенхэму" в первом туре.

"Пэлас" имеет возможность сделать дубль против "Сити" впервые с сезона 1987/88. "Орлы" одержали лишь одну победу в 11 домашних встречах с "горожанами" во всех соревнованиях.

"Пэлас" все еще вынужден обходиться без Натана Фергюсона и Джеймса Макартура. Джоэл Уорд на пороге возвращения в строй.

Защитник "Сити" Жоау Канселу все еще болеет. Рубен Диаш травмирован. Зак Стеффен, Натан Аке и Коул Палмер под вопросом.


Метки анонс матча, Кристал Пэлас, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 833

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Последние комментарии:




  1. true-manc 14.03.2022 11:43 # true-manc
    «Все было просто ужасно. Я не знал, что делать»: Неко Уильямс - о оскорблениях со стороны болельщиков «Ливерпуля»

    ну и мрази эти зеропуки...

    (ответить)

  2. true-manc 14.03.2022 11:41 # true-manc
    Pep Guardiola Press Conference | Palace vs Man City | Premier League
    https://youtu.be/z4ZoatZboJs

    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  3. true-manc 14.03.2022 11:40 # true-manc
    > "Манчестер Сити" каждый из 21 матча, в котором открывал счет в этом сезоне Премьер-Лиги.
    > На выезде "горожане" не знают поражений уже 13 поединков чемпионата

    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  4. true-manc 14.03.2022 11:39 # true-manc
    1 Манчестер Сити 28 69
    2 Ливерпуль 28 66

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

    (ответить)

  5. true-manc 14.03.2022 11:38 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

    (ответить)

  6. aladdin 14.03.2022 11:14 # aladdin
    Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис призвала прекратить дискриминацию и давление на россиян. Её слов приводит Readovka.
    В интервью американским СМИ актриса заявила, что мировые медиа формируют неправильное отношения к россиянам в свете ситуации на Украине .
    «Я считаю, что мы не должны видеть в русских врагов.

    Адекватное мнение адекватного человека.

    (ответить)

  7. electric 14.03.2022 11:11 # electric
    БАРОН!!!

    (ответить)

  8. englandonelove 14.03.2022 10:55 # englandonelove
    Мне вот интересно, понятно что в России все видят оккупанта, и вдруг, что мало вероятно Россия проиграет, все и так будут знать виновного. А вот что будет вся толерантная Европа, когда все эти неонацисты окажутся в Европе, что будут говорить они тогда когда весь действительно свободный и не зомбированый народ Украины скажет спасибо России после освобождения?
    Слово ведь не воробей, потом как жить с этим будет

    Источник: http://fapl.ru/posts/91945/?c=1

    Неонацисты пхахахах
    Записки душевнобольного

    (ответить)

  9. roberto-89 14.03.2022 10:40 # roberto-89
    Пенсята Р.И.П. ((((((((((((((((((

    (ответить)

  10. vagifspurs 14.03.2022 10:25 # vagifspurs
    14.03.2022 08:29 #
    zheka000000

    Армяне здесь? Чо в Ереване посмотреть можно?
    (ответить)

    14.03.2022 09:34 #
    shakur

    Баку, если есть телескоп
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/91943/?c=1#c7525770

    Кек

    (ответить)

  11. roberto-89 14.03.2022 10:21 # roberto-89
    Пенсов на мороз пхихихихихихихихихихихи сытей на страпоне пхихихихих великий и могущественный ЛФК на троне )))))))))

    (ответить)

  12. vagifspurs 14.03.2022 10:19 # vagifspurs
    fly-emirates7

    Дата регистрации: 30 сентября 2009 г. 20:31
    Комментариев на сайте: 4416

    Откуда: Сыктывкар
    Болеет за: Арсенал... симпотизирую Ювентусу, Фулхему, Лиону
    Дата рождения: 15 апреля 1992 г.
    О себе: смайлик "(" вовсе не означает что я грустный(

    просто Россия для грустных (

    Источник: http://fapl.ru/users/fly-emirates7/

    (ответить)

  13. selta 14.03.2022 10:12 # selta
    Галлахер накажет игрушку шейхов!
    че там по войне посоны? закончилась, нет? когда уже санкций долбанные уберут?

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  14. aladdin 14.03.2022 10:08 # aladdin
    Все 1.5 человек в мире будут наблюдать эту игру со страпона!

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