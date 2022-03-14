29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 14 марта, поединком "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити" завершится 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция
"Кристал Пэлас" одержал две победы в трех последних матчах Премьер-Лиги — как и в 14 предыдущих (5 ничьих, 7 поражений). "Орлы" проиграли только один из восьми последних поединков во всех соревнованиях — 0:1 против "Челси" 19 февраля.
"Манчестер Сити" каждый из 21 матча, в котором открывал счет в этом сезоне Премьер-Лиги. На выезде "горожане" не знают поражений уже 13 поединков чемпионата (11 побед, 2 ничьи) — с проигрыша "Тоттенхэму" в первом туре.
"Пэлас" имеет возможность сделать дубль против "Сити" впервые с сезона 1987/88. "Орлы" одержали лишь одну победу в 11 домашних встречах с "горожанами" во всех соревнованиях.
"Пэлас" все еще вынужден обходиться без Натана Фергюсона и Джеймса Макартура. Джоэл Уорд на пороге возвращения в строй.
Защитник "Сити" Жоау Канселу все еще болеет. Рубен Диаш травмирован. Зак Стеффен, Натан Аке и Коул Палмер под вопросом.
14.03.2022 10:00
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Последние комментарии:
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ну и мрази эти зеропуки...
(ответить)
Pep Guardiola Press Conference | Palace vs Man City | Premier League
https://youtu.be/z4ZoatZboJs
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
> "Манчестер Сити" каждый из 21 матча, в котором открывал счет в этом сезоне Премьер-Лиги.
> На выезде "горожане" не знают поражений уже 13 поединков чемпионата
КОРОЛИ!!!
(ответить)
1 Манчестер Сити 28 69
2 Ливерпуль 28 66
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
(ответить)
Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис призвала прекратить дискриминацию и давление на россиян. Её слов приводит Readovka.
В интервью американским СМИ актриса заявила, что мировые медиа формируют неправильное отношения к россиянам в свете ситуации на Украине .
«Я считаю, что мы не должны видеть в русских врагов.
Адекватное мнение адекватного человека.
(ответить)
БАРОН!!!
(ответить)
Мне вот интересно, понятно что в России все видят оккупанта, и вдруг, что мало вероятно Россия проиграет, все и так будут знать виновного. А вот что будет вся толерантная Европа, когда все эти неонацисты окажутся в Европе, что будут говорить они тогда когда весь действительно свободный и не зомбированый народ Украины скажет спасибо России после освобождения?
Слово ведь не воробей, потом как жить с этим будет
Источник: http://fapl.ru/posts/91945/?c=1
Неонацисты пхахахах
Записки душевнобольного
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Пенсята Р.И.П. ((((((((((((((((((
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14.03.2022 08:29 #
zheka000000
Армяне здесь? Чо в Ереване посмотреть можно?
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14.03.2022 09:34 #
shakur
Баку, если есть телескоп
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Источник: http://fapl.ru/posts/91943/?c=1#c7525770
Кек
(ответить)
Пенсов на мороз пхихихихихихихихихихихи сытей на страпоне пхихихихих великий и могущественный ЛФК на троне )))))))))
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fly-emirates7
Дата регистрации: 30 сентября 2009 г. 20:31
Комментариев на сайте: 4416
Откуда: Сыктывкар
Болеет за: Арсенал... симпотизирую Ювентусу, Фулхему, Лиону
Дата рождения: 15 апреля 1992 г.
О себе: смайлик "(" вовсе не означает что я грустный(
просто Россия для грустных (
Источник: http://fapl.ru/users/fly-emirates7/
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Галлахер накажет игрушку шейхов!
че там по войне посоны? закончилась, нет? когда уже санкций долбанные уберут?
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Все 1.5 человек в мире будут наблюдать эту игру со страпона!
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