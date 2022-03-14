29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 14 марта, поединком "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити" завершится 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция



"Кристал Пэлас" одержал две победы в трех последних матчах Премьер-Лиги — как и в 14 предыдущих (5 ничьих, 7 поражений). "Орлы" проиграли только один из восьми последних поединков во всех соревнованиях — 0:1 против "Челси" 19 февраля.



"Манчестер Сити" каждый из 21 матча, в котором открывал счет в этом сезоне Премьер-Лиги. На выезде "горожане" не знают поражений уже 13 поединков чемпионата (11 побед, 2 ничьи) — с проигрыша "Тоттенхэму" в первом туре.



"Пэлас" имеет возможность сделать дубль против "Сити" впервые с сезона 1987/88. "Орлы" одержали лишь одну победу в 11 домашних встречах с "горожанами" во всех соревнованиях.



"Пэлас" все еще вынужден обходиться без Натана Фергюсона и Джеймса Макартура. Джоэл Уорд на пороге возвращения в строй.



Защитник "Сити" Жоау Канселу все еще болеет. Рубен Диаш травмирован. Зак Стеффен, Натан Аке и Коул Палмер под вопросом.