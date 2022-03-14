Рэднапп: "Ничто не отвлекает "Арсенал" от борьбы за четвертое место"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп считает, что отсутствие отвлекающих факторов может стать ключом к возвращению "Арсенала" в Лигу Чемпионов.

Благодаря победе 2:0 над "Лестером" накануне "Арсенал" вернулся на четвертую позицию в Премьер-Лиге.



До завершения сезона "канонирам" остается сыграть лишь 12 матчей в чемпионате, и Рэднапп видит в этом преимущество относительно конкурентов, которые все еще выступают в Кубке Англии, Лиге Чемпионов или Лиге Европы.



"Их ничто не отвлекает — у них нет кубковых матчей, а это важно в плане поддержания формы. У других есть матчи в кубках и в Европе".



"Посмотрите, как играет "Арсенал". Вы можете видеть, что проделываемая Микелем Артетой на тренировочной базе работа дает плоды. Пока другие команды играют кубковые матчи, "Арсенал" просто сосредоточен на том, что они делают".



"Вы можете видеть, что они упорно трудятся ради друг друга. Эта команда обладает настоящей верой в себя. Кажется, эта команда наслаждается своей игрой. Они играют с улыбкой на лице. В их игре видны шаблоны, за ними приятно наблюдать", — сообщил Рэднапп.