Роджерс: "Рамсдейл — лучший английский голкипер"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс считает, что сейчас Аарон Рамсдейл из "Арсенала" является лучшим английским голкипером.

Накануне 23-летний Рамсдейл помог "Арсеналу" одержать победу 2:0 над "Лестером" и вернуться на четвертое место в Премьер-Лиге.



Свое самое яркое в матче действие Аарон совершил в первом тайме, когда отразил удар головой Харви Барнса. Роджерс с изумленным выражением лица наблюдал за этим спасением от бровки.



"На мой взгляд, он лучший английский голкипер на данный момент. Он показывает игру высшего уровня. Он добился значительного прогресса после перехода в "Арсенал" — огромный клуб с другими ожиданиями, но он очень хорошо справляется".



"Кажется, что он вырос, оказавшись в этом клубе. Он играет с хладнокровием. Ранее в этом сезоне у него были перепады, но сейчас он по-настоящему хорош, добавив приятное хладнокровие своей игре".



"Он хорошо играет ногами и совершает сейвы. Он совершил замечательный сейв после удара Барнси — казалось, тот бил наверняка — и не позволил нам сравнять счет".



"Увидев уровень его игры, могу сказать, что он лучший английский голкипер в данный момент. Он заслуживает огромной похвалы, он выглядит выдающимся голкипером".



"Будучи голкипером топ-уровня, тебе должно быть комфортно играть ногами, и он в этом очень хорош", — цитирует Роджерса Sky Sports.



