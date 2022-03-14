Роджерс: "Рамсдейл — лучший английский голкипер"

Аарон Рамсдейл Наставник "Лестера" Брендан Роджерс считает, что сейчас Аарон Рамсдейл из "Арсенала" является лучшим английским голкипером.

Накануне 23-летний Рамсдейл помог "Арсеналу" одержать победу 2:0 над "Лестером" и вернуться на четвертое место в Премьер-Лиге.

Свое самое яркое в матче действие Аарон совершил в первом тайме, когда отразил удар головой Харви Барнса. Роджерс с изумленным выражением лица наблюдал за этим спасением от бровки.

"На мой взгляд, он лучший английский голкипер на данный момент. Он показывает игру высшего уровня. Он добился значительного прогресса после перехода в "Арсенал" — огромный клуб с другими ожиданиями, но он очень хорошо справляется".

"Кажется, что он вырос, оказавшись в этом клубе. Он играет с хладнокровием. Ранее в этом сезоне у него были перепады, но сейчас он по-настоящему хорош, добавив приятное хладнокровие своей игре".

"Он хорошо играет ногами и совершает сейвы. Он совершил замечательный сейв после удара Барнси — казалось, тот бил наверняка — и не позволил нам сравнять счет".

"Увидев уровень его игры, могу сказать, что он лучший английский голкипер в данный момент. Он заслуживает огромной похвалы, он выглядит выдающимся голкипером".

"Будучи голкипером топ-уровня, тебе должно быть комфортно играть ногами, и он в этом очень хорош", — цитирует Роджерса Sky Sports.

Сейв Рамсдейла и реакция Роджерса


Метки Арсенал, Лестер, Премьер-Лига, Рамсдейл, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2022 07:00

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  1. redwhitegun 14.03.2022 07:48 # redwhitegun
    )))) Роджерсу респект за такую реакцию, удачи в остатке сезона)

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