Артета: "Эдегор вновь был потрясающе хорош"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отметил роль полузащитника Мартина Эдегора в победе над "Лестером" (2:0).

Выкупленный у "Реала" за 30 миллионов фунтов прошлым летом Эдегор набрал устрашающую форму в последние недели.



Против "лис" в воскресенье Мартин создал шесть голевых моментов, включая сразу пять в первом тайме — наибольшее количество для игрока "Арсенала" в первые 45 минут матча Премьер-Лиги со времен Месута Озила в октябре 2017. Артете кажется, что 23-летний датчанин сыграл безупречно.



"Сегодня он вновь был потрясающе хорош, в каждом аспекте игры: в обороне, в атаке, в розыгрыше мяча. Когда мы приближались к чужой штрафной, он понимал и выполнял то, что требовалось".



"Он проделал большой путь с момента своего перехода к нам. Он демонстрирует большую зрелость, берет ответственность на себя делает других игроков лучше".



"Мы были абсолютно уверены, что этот игрок подходит для нашего клуба и его ценностей. Он обладает всем качествами, которые мы хотим видеть в представляющих клуб игроках. Мы очень довольны им", — цитирует Артету Sky Sports.