Фердинанд уверен, что Магуайр заткнет своих критиков

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд уверен, что капитан "красных дьяволов" Харри Магуайр сможет заткнуть своих критиков.

В последнее время Магуайр демонстрирует неважный футбол и временами даже стал оставаться вне стартового состава "Юнайтед".



Накануне Харри дал очередную пищу для "хейтеров", отметившись автоголом против "Тоттенхэма", хотя это и не помешало "дьяволам" одержать победу (3:2). Однако Фердинанд уверен, что эта черная полоса закончится.



"Оказываться в центре внимания, под давлением — это неотъемлемая часть того, чтобы быть игроком "Юнайтед". По хорошим поводам, плохим, ужасным".



"Мне гораздо интереснее, как отреагирует. Ничто не порадует меня больше, чем его преображение. Надеюсь, он докажет неправоту своих критиков и заявит: "А теперь отвалите от меня. Я Харри Магуайр, и я стою своих денег".



"В критике нет ничего личного или мстительного — эксперты говорят то, что видят. Думаю, когда ты игрок, ты понимаешь это и ожидаешь это", — цитирует Фердинанда Daily Star.