Ярмоленко поблагодарил фанатов за поддержку

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поблагодарил фанатов лондонского клуба и людей Британии за поддержку своего народа.

В воскресенье Ярмоленко сыграл свои первые минуты с начала боевых действий на Украине. Андрей не просто вышел на замену против "Астон Виллы", а открыл счет в победном для "молотобойцев" матче (2:1).



После финального свистка Ярмоленко поделился своими эмоциями и признался, что последние две недели футбол не был для него приоритетом.



"Это было так эмоционально для меня из-за ситуации в моей стране. Прямо сейчас мне так сложно думать о футболе, потому что каждый день российская армия убивает людей на Украине".



"Если честно, я не знаю, что добавить. Я просто хочу сказать спасибо своим партнерам по команде, которые все время, каждый день, меня поддерживали".



"Также спасибо болельщикам "Вест Хэма", которые поддерживали меня и людей с Украины, и всем британцам — мы чувствуем вашу поддержку. Спасибо вам. Правда, спасибо", — сообщил Ярмоленко Sky Sports.