Бывший президент "Ливерпуля" хочет купить "Челси"

Бывший президент "Ливерпуля" Мартин Бротон стал еще одним претендентом на покупку "Челси" у Романа Абрамовича.

Бротон коротко возглавлял "Ливерпуль" в 2010 году, осуществив продажу мерсисайдского американцам из Fenway Sports Group, несмотря на сопротивление предыдущих владельцев Джорджа Джиллетта и Тома Хикса.



74-летний Бротон — единственный человек, осуществивший смену собственника топ-клуба под наблюдением правительства Великобритании. Ровно в такой ситуации сейчас находится и "Челси".



Мартин, который ныне возглавляет Sports Investment Partners, всю жизнь болеет за "Челси" и в воскресенье посетил матч Премьер-Лиги против "Норвича" — как и Ник Кэнди, другой претендент на покупку лондонского клуба.



Как добавляет The Independent, Бротон является успешным бизнесменом и прежде поработал на руководящих должностях в British American Tobacco и British Airways.