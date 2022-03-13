Бывший президент "Ливерпуля" хочет купить "Челси"
Бывший президент "Ливерпуля" Мартин Бротон стал еще одним претендентом на покупку "Челси" у Романа Абрамовича.
Бротон коротко возглавлял "Ливерпуль" в 2010 году, осуществив продажу мерсисайдского американцам из Fenway Sports Group, несмотря на сопротивление предыдущих владельцев Джорджа Джиллетта и Тома Хикса.
74-летний Бротон — единственный человек, осуществивший смену собственника топ-клуба под наблюдением правительства Великобритании. Ровно в такой ситуации сейчас находится и "Челси".
Мартин, который ныне возглавляет Sports Investment Partners, всю жизнь болеет за "Челси" и в воскресенье посетил матч Премьер-Лиги против "Норвича" — как и Ник Кэнди, другой претендент на покупку лондонского клуба.
Как добавляет The Independent, Бротон является успешным бизнесменом и прежде поработал на руководящих должностях в British American Tobacco и British Airways.
13.03.2022 22:00
Просмотров: 237
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ништяк, пусть купит и перепродаст Fenway Sports Group, будет фармм-клуб Ливерпуль-2 )))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий