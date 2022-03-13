Бывший президент "Ливерпуля" хочет купить "Челси"

Мартин Бротон и Рой Ходжсон Бывший президент "Ливерпуля" Мартин Бротон стал еще одним претендентом на покупку "Челси" у Романа Абрамовича.

Бротон коротко возглавлял "Ливерпуль" в 2010 году, осуществив продажу мерсисайдского американцам из Fenway Sports Group, несмотря на сопротивление предыдущих владельцев Джорджа Джиллетта и Тома Хикса.

74-летний Бротон — единственный человек, осуществивший смену собственника топ-клуба под наблюдением правительства Великобритании. Ровно в такой ситуации сейчас находится и "Челси".

Мартин, который ныне возглавляет Sports Investment Partners, всю жизнь болеет за "Челси" и в воскресенье посетил матч Премьер-Лиги против "Норвича" — как и Ник Кэнди, другой претендент на покупку лондонского клуба.

Как добавляет The Independent, Бротон является успешным бизнесменом и прежде поработал на руководящих должностях в British American Tobacco и British Airways.


Метки Бротон, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2022 22:00

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  1. apl-nash 13.03.2022 22:11 # apl-nash
    Ништяк, пусть купит и перепродаст Fenway Sports Group, будет фармм-клуб Ливерпуль-2 )))

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