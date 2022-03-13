"Арсенал" победил "Лестер" и вернулся в топ-4

Александр Лакасетт "Арсенал" одержал домашнюю победу 2:0 над "Лестером" и вернулся на четвертое место в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "канониров" не изменился относительно победы 2:3 над "Уотфордом".

Наставник "лис" Брендан Роджерс вернул в старт Рикарду Перейру, Нампалиса Менди, Джеймса Мэддисона и Келечи Ихеаначо.

В начале матча своей активностью выделялся нападающий хозяев Габриэль Мартинелли, который и пытался заработать пенальти, и в упор расстреливал голкипера гостей Каспера Шмейхеля. Правда, во втором случае бразилец угодил в офсайд.

Стартовый натиск "Арсенала" увенчался голом. На 11-й минуте Мартинелли подал угловой, а Томас Партей сыграл на опережение и головой направил мяч в ворота — 1:0.

Спустя семь минут Партей едва не оформил дубль. Томас наносил крученый удар с границы штрафной площади — крестовина!

Постепенно давление "канониров" стало ослабевать. "Лестер" пришел в себя, и в концовке первого тайма даже смотрелся лучше. На 36-й минуте хороший момент имел Харви Барнс, но его удар головой был парирован Аароном Рамсдейлом.

Во втором тайме "Арсенал" вернул себе инициативу и принялся искать второй гол. На 55-й минуте Партей вновь был близок к дублю, пробивая головой со считанных метров, но мяч был вынесен с линии ворот. Правда, тут же подключилась система VAR и обнаружила игру рукой у Чаглара Сеюнджю, и Александр Лакасетт образцово исполнил назначенный пенальти — 2:0.

Оставшиеся полчаса прошли довольно умиротворенно. Обеим командам все было ясно, гости кое-как сопротивлялись чисто ради приличия.

"Арсенал" нуждался в победе и оную одержал. В концовке первого тайма был отрезок, когда "Лестер" угрожал воротам Рамсдейла, но в остальном "канониры" контролировали игру.

"Арсенал" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Арсенал, Лестер, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2022 21:25

Количество просмотров Просмотров: 1563

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Последние комментарии:




  1. deman82 13.03.2022 22:13 # deman82
    укражопники нато сасите

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  2. deman82 13.03.2022 22:12 # deman82
    чюльсе саси

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  3. gunars 13.03.2022 22:10 # gunars
    чет все гпенсы, пропали с сайта)))

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  4. chelsea88 13.03.2022 22:01 # chelsea88
    Cocите xyй, говнониры.

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  5. v-0987654321 13.03.2022 21:54 # v-0987654321
    Пусть отберут все выигранные кубки трофеи при Абрамки у пенсов и
    -9 очей за не оплаты зарплаты
    пусть катятся в топ 6-8
    следующий год в чемпионшип всё по справедливости

    пусть нах знают свои законные места эти Ослы

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  6. dentinho 13.03.2022 21:51 # dentinho
    Мощная, солидная игра. Очень радует глаз.

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  7. mancunia-planet 13.03.2022 21:50 # mancunia-planet
    Шансы пушек получше остальных за 4ку, но в конце апреля важный матч с МЮ.

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  8. easports 13.03.2022 21:48 # easports
    ух, 5 победа к ряду.

    пободаемся с братиками из пуля. но кажетя Мане Седрика ебать будет.

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  9. v-0987654321 13.03.2022 21:47 # v-0987654321
    Ливер пук пук пук - Членси нюх нюх нюх

    Хахаха

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  10. wilegend 13.03.2022 21:43 # wilegend
    chlen88 снова обоссан какая жалость

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  11. lexa-arsenal 13.03.2022 21:41 # lexa-arsenal
    Роналду нужно было в Арсенал переходить

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  12. brown-ale 13.03.2022 21:39 # brown-ale
    Топ фор сформирована.

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  13. gunars 13.03.2022 21:37 # gunars
    С классной победой Пушкари! Лондон красный!!!

    _______________________________
    все, абсолютно все сс*т на гпенсов)))

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  14. dautov 13.03.2022 21:36 # dautov
    Астон Виллу надо побеждать

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  15. redwhitegun 13.03.2022 21:31 # redwhitegun
    Классная победа, жаль Томас второй не забил. Улыбнуло как Роджерс отреагировал на сейф Рамсдейла, он заслужил свой сухарь сегодня на 100%

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  16. m777 13.03.2022 21:29 # m777
    Такс синие братишки из Лондона марш с головухи

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  17. vagifspurs 13.03.2022 21:29 # vagifspurs
    ТОТТЕНХЭМ БУДЕТ НА ТРОНЕ
    АРСЕНАЛ КАК ОБЫЧНО БУДЕТ НА СТРАПОНЕ

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