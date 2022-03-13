"Арсенал" победил "Лестер" и вернулся в топ-4
"Арсенал" одержал домашнюю победу 2:0 над "Лестером" и вернулся на четвертое место в Премьер-Лиге.
Стартовый состав "канониров" не изменился относительно победы 2:3 над "Уотфордом".
Наставник "лис" Брендан Роджерс вернул в старт Рикарду Перейру, Нампалиса Менди, Джеймса Мэддисона и Келечи Ихеаначо.
В начале матча своей активностью выделялся нападающий хозяев Габриэль Мартинелли, который и пытался заработать пенальти, и в упор расстреливал голкипера гостей Каспера Шмейхеля. Правда, во втором случае бразилец угодил в офсайд.
Стартовый натиск "Арсенала" увенчался голом. На 11-й минуте Мартинелли подал угловой, а Томас Партей сыграл на опережение и головой направил мяч в ворота — 1:0.
Спустя семь минут Партей едва не оформил дубль. Томас наносил крученый удар с границы штрафной площади — крестовина!
Постепенно давление "канониров" стало ослабевать. "Лестер" пришел в себя, и в концовке первого тайма даже смотрелся лучше. На 36-й минуте хороший момент имел Харви Барнс, но его удар головой был парирован Аароном Рамсдейлом.
Во втором тайме "Арсенал" вернул себе инициативу и принялся искать второй гол. На 55-й минуте Партей вновь был близок к дублю, пробивая головой со считанных метров, но мяч был вынесен с линии ворот. Правда, тут же подключилась система VAR и обнаружила игру рукой у Чаглара Сеюнджю, и Александр Лакасетт образцово исполнил назначенный пенальти — 2:0.
Оставшиеся полчаса прошли довольно умиротворенно. Обеим командам все было ясно, гости кое-как сопротивлялись чисто ради приличия.
"Арсенал" нуждался в победе и оную одержал. В концовке первого тайма был отрезок, когда "Лестер" угрожал воротам Рамсдейла, но в остальном "канониры" контролировали игру.
"Арсенал" — "Лестер". Отчет о матче
13.03.2022 21:25
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Последние комментарии:
укражопники нато сасите
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чюльсе саси
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чет все гпенсы, пропали с сайта)))
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Cocите xyй, говнониры.
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Пусть отберут все выигранные кубки трофеи при Абрамки у пенсов и
-9 очей за не оплаты зарплаты
пусть катятся в топ 6-8
следующий год в чемпионшип всё по справедливости
пусть нах знают свои законные места эти Ослы
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Мощная, солидная игра. Очень радует глаз.
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Шансы пушек получше остальных за 4ку, но в конце апреля важный матч с МЮ.
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ух, 5 победа к ряду.
пободаемся с братиками из пуля. но кажетя Мане Седрика ебать будет.
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Ливер пук пук пук - Членси нюх нюх нюх
Хахаха
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chlen88 снова обоссан какая жалость
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Роналду нужно было в Арсенал переходить
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Топ фор сформирована.
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С классной победой Пушкари! Лондон красный!!!
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все, абсолютно все сс*т на гпенсов)))
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Астон Виллу надо побеждать
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Классная победа, жаль Томас второй не забил. Улыбнуло как Роджерс отреагировал на сейф Рамсдейла, он заслужил свой сухарь сегодня на 100%
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Такс синие братишки из Лондона марш с головухи
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ТОТТЕНХЭМ БУДЕТ НА ТРОНЕ
АРСЕНАЛ КАК ОБЫЧНО БУДЕТ НА СТРАПОНЕ
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