"Арсенал" победил "Лестер" и вернулся в топ-4

"Арсенал" одержал домашнюю победу 2:0 над "Лестером" и вернулся на четвертое место в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "канониров" не изменился относительно победы 2:3 над "Уотфордом".



Наставник "лис" Брендан Роджерс вернул в старт Рикарду Перейру, Нампалиса Менди, Джеймса Мэддисона и Келечи Ихеаначо.



В начале матча своей активностью выделялся нападающий хозяев Габриэль Мартинелли, который и пытался заработать пенальти, и в упор расстреливал голкипера гостей Каспера Шмейхеля. Правда, во втором случае бразилец угодил в офсайд.



Стартовый натиск "Арсенала" увенчался голом. На 11-й минуте Мартинелли подал угловой, а Томас Партей сыграл на опережение и головой направил мяч в ворота — 1:0.



Спустя семь минут Партей едва не оформил дубль. Томас наносил крученый удар с границы штрафной площади — крестовина!



Постепенно давление "канониров" стало ослабевать. "Лестер" пришел в себя, и в концовке первого тайма даже смотрелся лучше. На 36-й минуте хороший момент имел Харви Барнс, но его удар головой был парирован Аароном Рамсдейлом.



Во втором тайме "Арсенал" вернул себе инициативу и принялся искать второй гол. На 55-й минуте Партей вновь был близок к дублю, пробивая головой со считанных метров, но мяч был вынесен с линии ворот. Правда, тут же подключилась система VAR и обнаружила игру рукой у Чаглара Сеюнджю, и Александр Лакасетт образцово исполнил назначенный пенальти — 2:0.



Оставшиеся полчаса прошли довольно умиротворенно. Обеим командам все было ясно, гости кое-как сопротивлялись чисто ради приличия.



"Арсенал" нуждался в победе и оную одержал. В концовке первого тайма был отрезок, когда "Лестер" угрожал воротам Рамсдейла, но в остальном "канониры" контролировали игру.



"Арсенал" — "Лестер". Отчет о матче