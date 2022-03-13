Тухель обещает остаться в "Челси" до конца сезона

Главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил, что не покинет "Стэмфорд Бридж" раньше конца сезона.

Пресса принялась спекулировать насчет скорого ухода Тухеля после того, как "Челси" пострадал от санкционного удара по владельцу "синих" Роману Абрамовичу.



Тухель призывает не забегать вперед, но обещает, что этот сезон он точно доработает.



"Несомненно, я останусь до конца сезона. Мы просто должны жить сегодняшним днем, потому что все может быстро измениться".



"Клуб выставлен на продажу, и я надеюсь, сделка состоится. Поэтому мы движемся день за днем, это хороший способ прожить свою жизнь".



"По моей последней информации, у нас все еще есть самолет. Если нет, то мы отправимся (к "Лиллю" в Лиге Чемпионов) поездом. Если не поездом, то я сяду за руль минивэна!" — цитирует Тухеля Football.London.