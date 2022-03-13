Чех не уверен, что "Челси" доиграет сезон
Технический советник "Челси" Петр Чех не уверен, что его клубу удастся доиграть этот сезон.
Введенные британскими властями санкции в отношении владельца "Челси" Романа Абрамовича парализовали нормальную деятельность "синих" — у клуба даже заморозили кредитную линию в банке Barclays и все подключенные к ней корпоративные карты.
По словам Чеха, сейчас "Челси", ежемесячно тратящий на зарплаты 28 миллионов фунтов, пытается договориться с правительством о том, чтобы хотя бы исполнить свои обязательства и провести оставшиеся матчи.
"Это сложная ситуация. У нас много вопросов, но не так много ответов. Мы сосредоточены на вещах, которые можем контролировать: на работе с людьми, поддержке друг друга, тренировках, матчах. Наши игроки обладают поддержкой".
"Мы бы хотели сохранить целостность Премьер-Лиги. Мы хотим готовиться как можно лучше и стараться как можно сильнее".
"Должен сказать, ситуация меняется каждый день. Не все в наших руках. Мы ведем переговоры о том, как как обеспечить свою деятельность, чтобы завершить сезон. Мы являемся частью Премьер-Лиги — одного из лучших соревнований в мире. Если мы сможем продолжать играть и завершим сезон, это помогло бы каждому, включая саму лигу".
"Я не участвую в переговорах с правительством. У нас есть совет директоров, который обсуждает применение лицензии и то, как нам завершить сезон. Мы делаем все возможное. Мы пересматриваем ситуацию каждый день, и я надеюсь, скоро она прояснится", — сообщил Чех Sky Sports.
13.03.2022 20:00
Просмотров: 1577
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Далбаебы, чего этим они добиваются? Что бы сотрудники Челси пошли двли пизды Путину?
(ответить)
Дать доиграть сезон и отпустить к х.ям туда, где им и место без наворованных Ромкой денег - в борьбу за 7-10 место
(ответить)
Мокрощелси88 , как откоментируешь эту новость ? Или бжик-бжик ?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий