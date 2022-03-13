Чех не уверен, что "Челси" доиграет сезон

Технический советник "Челси" Петр Чех не уверен, что его клубу удастся доиграть этот сезон.

Введенные британскими властями санкции в отношении владельца "Челси" Романа Абрамовича парализовали нормальную деятельность "синих" — у клуба даже заморозили кредитную линию в банке Barclays и все подключенные к ней корпоративные карты.



По словам Чеха, сейчас "Челси", ежемесячно тратящий на зарплаты 28 миллионов фунтов, пытается договориться с правительством о том, чтобы хотя бы исполнить свои обязательства и провести оставшиеся матчи.



"Это сложная ситуация. У нас много вопросов, но не так много ответов. Мы сосредоточены на вещах, которые можем контролировать: на работе с людьми, поддержке друг друга, тренировках, матчах. Наши игроки обладают поддержкой".



"Мы бы хотели сохранить целостность Премьер-Лиги. Мы хотим готовиться как можно лучше и стараться как можно сильнее".



"Должен сказать, ситуация меняется каждый день. Не все в наших руках. Мы ведем переговоры о том, как как обеспечить свою деятельность, чтобы завершить сезон. Мы являемся частью Премьер-Лиги — одного из лучших соревнований в мире. Если мы сможем продолжать играть и завершим сезон, это помогло бы каждому, включая саму лигу".



"Я не участвую в переговорах с правительством. У нас есть совет директоров, который обсуждает применение лицензии и то, как нам завершить сезон. Мы делаем все возможное. Мы пересматриваем ситуацию каждый день, и я надеюсь, скоро она прояснится", — сообщил Чех Sky Sports.