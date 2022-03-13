"Челси" вырвал победу у "Ньюкасла" благодаря позднему голу Хаверца

Кай Хаверц Гол Кая Хаверца на предпоследней минуте позволил "Челси" вырвать победу у "Ньюкасла" — 1:0.

После победы 1:3 над "Норвичем" из стартового состава "синих" пропали Тиаго Силва, Матео Ковачич и Сауль Ньигес, которых заменили Антонио Рюдигер, Маланг Сарр и Хаким Зийеш.

Стартовый состав "сорок" освежили Джамаал Ласселлс, Хавьер Манкильо, Шон Лонгстафф и Мигель Альмирон.

В первом тайме матча на "Стэмфорд Бридж" случился только один удар в створ, причем нанесли его гости. Гости же имели и лучший момент до перерыва — Дэн Берн головой пробил мимо.

Хозяева выглядели совершенно беззубо в первые 45 минут, хотя более чем в два раза превзошли соперника по владению мячом.

В начале второго тайма команды по разу претендовали на пенальти, но схвативший соперника за футболку Трево Чалоба избежал возмездия, а сбитый в чужой штрафной голкипером Тимо Вернер угодил в офсайд.

Во втором тайме "Челси" усилил свое давление, но с созданием моментов по-прежнему было туго. Хороший шанс на 76-й минуте имел Кай Хаверц, но пробил головой прямо в голкипера.

И все-таки "синим" удалось вырвать победу. На предпоследней минуте Жоржиньо выполнил заброс из глубины поля в штрафную, где Хаверц ускользнул от Берна, технично опустил мяч в ноги и затем пробил мимо голкипера — 1:0.

В компенсированное время Хаверц даже мог оформить дубль, но голкиперу удалось перевести его удар в перекладину.

"Челси" показал чрезвычайно беззубый футбол, однако высокое индивидуальное мастерство Жоржиньо и Хаверца позволило "синим" организовать гол.

"Челси" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2022 18:55

Количество просмотров Просмотров: 2341

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jirrort 13.03.2022 20:35 # jirrort
    — Томас Тухель о поездке в "Лилль":

    "По моей последней информации, у нас есть самолет, чтобы полететь и прилететь обратно. Если нет, мы поедем на поезде, если не на поезде — на автобусе, если не на автобусе — я сяду за руль минивэна".


    Как же супер Томми акуенный!

    (ответить)

  2. zaeba1l 13.03.2022 20:24 # zaeba1l
    Челси уебище полное.. Ньюкасл еще не топ.

    (ответить)

  3. royal-sovereign 13.03.2022 20:18 # royal-sovereign
    Ярмола крутой голешник подогнал.
    Свободный человек свободной страны.

    (ответить)

  4. vagifspurs 13.03.2022 20:16 # vagifspurs
    Kim siktirmek ozuni isleya, jelayushiy bamay?

    (ответить)

  5. gameboy 13.03.2022 20:07 # gameboy
    Победили на последних секундах явного аутсайдера чемпионата, а радуются словно анбиттен выиграли))0

    (ответить)

  6. wilegend 13.03.2022 19:43 # wilegend
    Против Лестера сейчас самый оптимальный состав

    (ответить)

  7. wilegend 13.03.2022 19:42 # wilegend
    Только комментатор сказал что лестер самая пропускающая команда с угловых и на те

    (ответить)

  8. kukuruzzo 13.03.2022 19:42 # kukuruzzo
    ВАРЛЕЙ

    (ответить)

  9. gucman 13.03.2022 19:28 # gucman
    5 матчей, 5 побед, 11 забитых, 1 пропущенный (с пенальти)

    (ответить)

  10. deman82 13.03.2022 19:28 # deman82
    саси хуии и нато навцик саный

    (ответить)

  11. thegodfather 13.03.2022 19:26 # thegodfather
    https://t.me/uniannet/38008
    Страна рабов, вечер добрый.

    (ответить)

  12. deman82 13.03.2022 19:25 # deman82
    саная чюльсе все брыкается геге

    (ответить)

  13. dautov 13.03.2022 19:21 # dautov
    На Лестер 7.5 коэффициент, манит ска

    (ответить)

  14. b84 13.03.2022 19:19 # b84
    "Челси" показал чрезвычайно беззубый футбол, однако высокое индивидуальное мастерство Жоржиньо и Хаверца позволило "синим" организовать гол.

    Ясно

    (ответить)

  15. mcfc-fantactic 13.03.2022 19:16 # mcfc-fantactic
    Агония, пид, арасов. КОРОЛЯМ, пойуху на госпитальных пенсовских шолюх.

    (ответить)

  16. chelsealondon 13.03.2022 19:15 # chelsealondon
    Всех с победой мужики…

    (ответить)

  17. thegodfather 13.03.2022 19:11 # thegodfather
    Игра ниочем конечно. Но Хаверц имба.
    Этот прием ...

    (ответить)

  18. brown-ale 13.03.2022 19:07 # brown-ale
    Игра говнецо.

    (ответить)

  19. chelsea88 13.03.2022 19:06 # chelsea88
    Гейсенал уже на 6 месте, леол)

    (ответить)

  20. palach221078 13.03.2022 19:05 # palach221078
    С Победой Банда!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: