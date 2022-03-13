"Челси" вырвал победу у "Ньюкасла" благодаря позднему голу Хаверца
Гол Кая Хаверца на предпоследней минуте позволил "Челси" вырвать победу у "Ньюкасла" — 1:0.
После победы 1:3 над "Норвичем" из стартового состава "синих" пропали Тиаго Силва, Матео Ковачич и Сауль Ньигес, которых заменили Антонио Рюдигер, Маланг Сарр и Хаким Зийеш.
Стартовый состав "сорок" освежили Джамаал Ласселлс, Хавьер Манкильо, Шон Лонгстафф и Мигель Альмирон.
В первом тайме матча на "Стэмфорд Бридж" случился только один удар в створ, причем нанесли его гости. Гости же имели и лучший момент до перерыва — Дэн Берн головой пробил мимо.
Хозяева выглядели совершенно беззубо в первые 45 минут, хотя более чем в два раза превзошли соперника по владению мячом.
В начале второго тайма команды по разу претендовали на пенальти, но схвативший соперника за футболку Трево Чалоба избежал возмездия, а сбитый в чужой штрафной голкипером Тимо Вернер угодил в офсайд.
Во втором тайме "Челси" усилил свое давление, но с созданием моментов по-прежнему было туго. Хороший шанс на 76-й минуте имел Кай Хаверц, но пробил головой прямо в голкипера.
И все-таки "синим" удалось вырвать победу. На предпоследней минуте Жоржиньо выполнил заброс из глубины поля в штрафную, где Хаверц ускользнул от Берна, технично опустил мяч в ноги и затем пробил мимо голкипера — 1:0.
В компенсированное время Хаверц даже мог оформить дубль, но голкиперу удалось перевести его удар в перекладину.
"Челси" показал чрезвычайно беззубый футбол, однако высокое индивидуальное мастерство Жоржиньо и Хаверца позволило "синим" организовать гол.
"Челси" — "Ньюкасл". Отчет о матче
13.03.2022 18:55
Просмотров: 2341
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
— Томас Тухель о поездке в "Лилль":
"По моей последней информации, у нас есть самолет, чтобы полететь и прилететь обратно. Если нет, мы поедем на поезде, если не на поезде — на автобусе, если не на автобусе — я сяду за руль минивэна".
Как же супер Томми акуенный!
(ответить)
Челси уебище полное.. Ньюкасл еще не топ.
(ответить)
Ярмола крутой голешник подогнал.
Свободный человек свободной страны.
(ответить)
Kim siktirmek ozuni isleya, jelayushiy bamay?
(ответить)
Победили на последних секундах явного аутсайдера чемпионата, а радуются словно анбиттен выиграли))0
(ответить)
Против Лестера сейчас самый оптимальный состав
(ответить)
Только комментатор сказал что лестер самая пропускающая команда с угловых и на те
(ответить)
ВАРЛЕЙ
(ответить)
5 матчей, 5 побед, 11 забитых, 1 пропущенный (с пенальти)
(ответить)
саси хуии и нато навцик саный
(ответить)
https://t.me/uniannet/38008
Страна рабов, вечер добрый.
(ответить)
саная чюльсе все брыкается геге
(ответить)
На Лестер 7.5 коэффициент, манит ска
(ответить)
"Челси" показал чрезвычайно беззубый футбол, однако высокое индивидуальное мастерство Жоржиньо и Хаверца позволило "синим" организовать гол.
Ясно
(ответить)
Агония, пид, арасов. КОРОЛЯМ, пойуху на госпитальных пенсовских шолюх.
(ответить)
Всех с победой мужики…
(ответить)
Игра ниочем конечно. Но Хаверц имба.
Этот прием ...
(ответить)
Игра говнецо.
(ответить)
Гейсенал уже на 6 месте, леол)
(ответить)
С Победой Банда!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий