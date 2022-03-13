"Челси" вырвал победу у "Ньюкасла" благодаря позднему голу Хаверца

Гол Кая Хаверца на предпоследней минуте позволил "Челси" вырвать победу у "Ньюкасла" — 1:0.

После победы 1:3 над "Норвичем" из стартового состава "синих" пропали Тиаго Силва, Матео Ковачич и Сауль Ньигес, которых заменили Антонио Рюдигер, Маланг Сарр и Хаким Зийеш.



Стартовый состав "сорок" освежили Джамаал Ласселлс, Хавьер Манкильо, Шон Лонгстафф и Мигель Альмирон.



В первом тайме матча на "Стэмфорд Бридж" случился только один удар в створ, причем нанесли его гости. Гости же имели и лучший момент до перерыва — Дэн Берн головой пробил мимо.



Хозяева выглядели совершенно беззубо в первые 45 минут, хотя более чем в два раза превзошли соперника по владению мячом.



В начале второго тайма команды по разу претендовали на пенальти, но схвативший соперника за футболку Трево Чалоба избежал возмездия, а сбитый в чужой штрафной голкипером Тимо Вернер угодил в офсайд.



Во втором тайме "Челси" усилил свое давление, но с созданием моментов по-прежнему было туго. Хороший шанс на 76-й минуте имел Кай Хаверц, но пробил головой прямо в голкипера.



И все-таки "синим" удалось вырвать победу. На предпоследней минуте Жоржиньо выполнил заброс из глубины поля в штрафную, где Хаверц ускользнул от Берна, технично опустил мяч в ноги и затем пробил мимо голкипера — 1:0.



В компенсированное время Хаверц даже мог оформить дубль, но голкиперу удалось перевести его удар в перекладину.



"Челси" показал чрезвычайно беззубый футбол, однако высокое индивидуальное мастерство Жоржиньо и Хаверца позволило "синим" организовать гол.



"Челси" — "Ньюкасл". Отчет о матче