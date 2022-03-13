Невилл: "Юнайтед" был не очень хорош"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что ему не слишком понравилась игра "Манчестер Юнайтед" в победном матче против "Тоттенхэма".

Хет-трик Криштиану Роналду обеспечил "Юнайтед" важную победу 3:2 над "Тоттенхэмом" накануне, однако Невилл не разделяет радость фанатов "красных дьяволов" и видит повод для тревоги.



"Временами это был странный матч во втором тайме. Конечно, Роналду сыграл абсолютно сенсационным образом. Это была отличная реакция на прошлый уикенд и на перенесенную им травму".



"Должен сказать, они были не очень хороши. Болельщики в восторге, потому что они стали свидетелям волшебных моментов в исполнении Роналду. Но в плане игры... Если бы "Тоттенхэм" забил в концовке, фанаты "Юнайтед" говорили бы: "Как можно было так плохо сыграть?"



"Однако они использовали свои моменты, а большой игрок проявил себя, и фанаты возвращаются домой счастливыми. Но эту игру не назовешь отличной", — сообщил Невилл в эфире.