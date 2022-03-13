Конте не отказывается от своих амбиций насчет трофеев

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его амбиции неизменны, несмотря на печальное турнирное положение "шпор".

После поражения 3:2 от "Манчестер Юнайтед" накануне подопечные Конте оказались на седьмом месте в Премьер-Лиге, и кажется, что четвертая строчка — максимум, на который они могут рассчитывать в этом сезоне.



Однако Антонио по-прежнему жаждет гораздо большего и не готов идти на компромиссы.



"Каждый день я с удовольствием приезжаю на тренировочную базу, чтобы работать с этими игрокам. Это замечательный опыт, потому что я наслаждаюсь своей работой в "Тоттенхэме".



"Несомненно, это другая ситуация, если сравнивать с моим прошлым. В прошлом я сражался за чемпионство и за трофеи. Это новый большой вызов для меня. Но люди могут очень хорошо видеть, что я и мой штаб стараемся".



"Я всегда говорил про себя, что я нетерпелив. Мне нравится трудиться. В то же время я хочу очень четко прояснить, что я не потеряю амбиции. Нужно это четко понимать. Надеюсь, мы поняли друг друга", — цитирует Конте Evening Standard.