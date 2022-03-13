Кэнди хочет ввести представителя фанатов в совет директоров "Челси"

Британский миллиардер Ник Кэнди пообещал ввести представителя болельщиков в совет директоров "Челси", если ему удастся купить лондонский клуб.

Ранее на текущей неделе Кэнди подтвердил, что по-прежнему заинтересован в приобретении "Челси", несмотря на санкции в отношении Романа Абрамовича.



Пытаясь переманить фанатов на свою сторону, сегодня Ник сделал важный жест.



"Мистера Кэнди очень заботит будущее клуба, и он верит, что болельщики и общество имеют центральное значения для развития успеха".



"Если его предложение будет принято, мистер Кэнди поддержит идею о том, чтобы представитель болельщиков вошел в совет директоров и участвовал в процессе принятия решения.



"Если клубу требуются деньги для удовлетворения своих краткосрочных потребностей, мистер Кэнди предоставит необходимые финансовые ресурсы с одобрения властей", — сообщил представитель Кэнди Sky Sports.