Кэнди хочет ввести представителя фанатов в совет директоров "Челси"
Британский миллиардер Ник Кэнди пообещал ввести представителя болельщиков в совет директоров "Челси", если ему удастся купить лондонский клуб.
Ранее на текущей неделе Кэнди подтвердил, что по-прежнему заинтересован в приобретении "Челси", несмотря на санкции в отношении Романа Абрамовича.
Пытаясь переманить фанатов на свою сторону, сегодня Ник сделал важный жест.
"Мистера Кэнди очень заботит будущее клуба, и он верит, что болельщики и общество имеют центральное значения для развития успеха".
"Если его предложение будет принято, мистер Кэнди поддержит идею о том, чтобы представитель болельщиков вошел в совет директоров и участвовал в процессе принятия решения.
"Если клубу требуются деньги для удовлетворения своих краткосрочных потребностей, мистер Кэнди предоставит необходимые финансовые ресурсы с одобрения властей", — сообщил представитель Кэнди Sky Sports.
13.03.2022 16:00
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Последние комментарии:
надо от фапла кандидатуру тоже представить, я даже знаю кого ахахахах
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Кэнди, покажи свою Мэнди.
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Надо ему продавать. Фанатеет с детства. Нет то, что хуй пойми какие шейхи или турки.
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