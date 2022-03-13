Кэнди хочет ввести представителя фанатов в совет директоров "Челси"

Ник Кэнди Британский миллиардер Ник Кэнди пообещал ввести представителя болельщиков в совет директоров "Челси", если ему удастся купить лондонский клуб.

Ранее на текущей неделе Кэнди подтвердил, что по-прежнему заинтересован в приобретении "Челси", несмотря на санкции в отношении Романа Абрамовича.

Пытаясь переманить фанатов на свою сторону, сегодня Ник сделал важный жест.

"Мистера Кэнди очень заботит будущее клуба, и он верит, что болельщики и общество имеют центральное значения для развития успеха".

"Если его предложение будет принято, мистер Кэнди поддержит идею о том, чтобы представитель болельщиков вошел в совет директоров и участвовал в процессе принятия решения.

"Если клубу требуются деньги для удовлетворения своих краткосрочных потребностей, мистер Кэнди предоставит необходимые финансовые ресурсы с одобрения властей", — сообщил представитель Кэнди Sky Sports.


Метки болельщики, Кэнди, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. scauzer11 13.03.2022 16:45 # scauzer11
    надо от фапла кандидатуру тоже представить, я даже знаю кого ахахахах

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  2. kukuruzzo 13.03.2022 16:37 # kukuruzzo
    Кэнди, покажи свою Мэнди.

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  3. ganinilyha 13.03.2022 16:30 # ganinilyha
    Надо ему продавать. Фанатеет с детства. Нет то, что хуй пойми какие шейхи или турки.

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