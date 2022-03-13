ПСЖ решил избавиться от Вейналдума
ПСЖ решил избавиться от бывшего полузащитника "Ливерпуля" и "Ньюкасла" Джорджиньо Вейналдума грядущим летом.
Будучи основным игроком "Ливерпуля", Вейналдум не смог договориться с "красными" о новом контракте и прошлым летом отправился свободным агентом в ПСЖ.
Однако 31-летний голландец толком не освоился в команде Маурисио Почеттино, выходя в стартовом составе только на 14 из 27 матчей парижан в этом сезоне Лиги 1.
Как утверждает французское издание L'Equipe, и со стороны клуба, и со стороны игрока есть осознание того, что переход Вейналдума в ПСЖ был ошибкой.
Вместе с тем на "Парк де Пренс" считают, что Вейналдум сохраняет определенную рыночную стоимость, и найти на него покупателя из Премьер-Лиге будет не так сложно.
13.03.2022 15:00
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Даже у этого Вейналдума больше ЛЧ, чем у Сити и ПСЖ вместе взятые...
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вот так вот нигерок поехал за бабками, а теперь никому не нужен.
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портовую шлюшку выкинули на мороз ахахахахаха поматросили и бросили потаскушку скузнявую
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