ПСЖ решил избавиться от Вейналдума

Джорджиньо Вейналдум ПСЖ решил избавиться от бывшего полузащитника "Ливерпуля" и "Ньюкасла" Джорджиньо Вейналдума грядущим летом.

Будучи основным игроком "Ливерпуля", Вейналдум не смог договориться с "красными" о новом контракте и прошлым летом отправился свободным агентом в ПСЖ.

Однако 31-летний голландец толком не освоился в команде Маурисио Почеттино, выходя в стартовом составе только на 14 из 27 матчей парижан в этом сезоне Лиги 1.

Как утверждает французское издание L'Equipe, и со стороны клуба, и со стороны игрока есть осознание того, что переход Вейналдума в ПСЖ был ошибкой.

Вместе с тем на "Парк де Пренс" считают, что Вейналдум сохраняет определенную рыночную стоимость, и найти на него покупателя из Премьер-Лиге будет не так сложно.


Метки Вейналдум, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 681

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. naby-keita 13.03.2022 15:41 # naby-keita
    Даже у этого Вейналдума больше ЛЧ, чем у Сити и ПСЖ вместе взятые...

    (ответить)

  2. sufferwell 13.03.2022 15:18 # sufferwell
    вот так вот нигерок поехал за бабками, а теперь никому не нужен.

    (ответить)

  3. true-manc 13.03.2022 15:14 # true-manc
    портовую шлюшку выкинули на мороз ахахахахаха поматросили и бросили потаскушку скузнявую

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: