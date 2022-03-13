Тухель не может обещать, что останется в "Челси"

Рулевой "Челси" Томас Тухель не смог пообещать, что непременно останется в лондонском клубе.

Прямо сейчас "Челси" находится на пороге больших перемен в связи с вынужденной продажей Романом Абрамовичем клуба. В прессе даже появились слухи, что это может привести к уходу Тухеля.



Сам Томас не может что-либо гарантировать, но подчеркивает, что в данный момент он счастлив.



"Я не могу предсказать будущее. Прямо сейчас мое будущее спланировано до воскресенья — особенно после событий вторника".



"Готов ли я продолжать тренировать клуб, если он станет другим? Давайте посмотрим, давайте посмотрим".



"Во-первых, мне нравится быть здесь. Я ценю то, что клуб по своему духу соответствует мне. Я ценю поддержку, которую обнаружил в этом клубе".



"Это честь для меня, и мне очень повезло. Я знаю, как сильно мне нужно быть лучшей версией себя для достижения успеха".



"Ни в одном из клубов у меня не было контракта, где было бы прописано, сколько денег я могу потратить и каких игроков могу пригласить".



"Я верю, что могу адаптироваться ко многим ситуациям. Я верю в свою способность влиять на команду. Я счастлив быть частью Кобхэма и "Челси". Я по-прежнему очень счастлив и надеюсь, это не изменится", — цитирует Тухеля Daily Mirror.