Конте: "Попадание в топ-4 должно быть мечтой для нас"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признал, что в данный момент попадание в топ-4 Премьер-Лиги является всего лишь "мечтой" для его команды.

Поражение 3:2 от "Манчестер Юнайтед" накануне стало большим ударом по шансам "Тоттенхэма" вернуться в Лигу Чемпионов — сейчас "шпоры" находятся только на седьмом месте в таблице.



По словам Конте, его команде остается мечтать и надеяться, что кто-либо из конкурентов совершит осечку.



"Если честно, попадание в топ-4 должно быть мечтой для нас. В данный момент в Англии есть четыре команды, которые гораздо, гораздо сильнее. Мы должны надеяться, что одна из этих команд провалит сезон. Ты должен постараться быть очень близко к ним, чтобы воспользоваться этой ситуацией".



"Думаю, мы начинаем процесс улучшения команды и возвращения на конкурентный уровень. Это будет непросто, потому что нам нужны терпение и время, но я думаю, вы уже можете видеть, что на поле эта команда прибавляет".



"Правда, этого недостаточно", — сообщил Конте talkSPORT.