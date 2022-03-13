Галлахер не определился с планами на следующий сезон

Конор Галлахер Полузащитник "Кристал Пэлас" Конор Галлахер заявил, что пока не думал, где проведет следующий сезон.

22-летний Галлахер очень ярко проводит этот сезон за "Пэлас" на правах аренды из "Челси", забив восемь голов и отдав пять результативных передач в рамках Премьер-Лиги.

Поговаривают, главный тренер "синих" Томас Тухель хочет сделать Галлахера частью своей команды на следующий сезон, а также ходят слухи о желании "орлов" выкупить Конора, но сам игрок сейчас думает о другом.

"Думал ли я о планах на следующий сезон? Нет, нет, совершенно нет. Если честно, я думаю только о ближайшем матче. Я совершенно не забегаю вперед".

"Думаю, сезон на той стадии и наша команда на той стадии, когда мы не можем чересчур забегать вперед, размышляя о будущем".

"Нас ждет важная концовка сезона — мы в четвертьфинале Кубка Англии и должны набирать очки в Премьер-Лиге", — сообщил Галлахер ESPN.


Метки Галлахер, Кристал Пэлас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2022 12:00

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