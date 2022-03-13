Лукаку зол из-за слухов насчет своего ухода из "Челси"

Нападающий Ромелу Лукаку не планирует уходить из "Челси" и возвращаться в "Интер" в свете событий последних дней.

На текущей неделе нормальная деятельность "Челси" как футбольного клуба оказалась парализована из-за санкций, введенных британским правительством в отношении владельца "синих" Романа Абрамовича.



В итальянской прессе даже появились слухи, что Лукаку собирается использовать эту ситуацию как предлог для возвращения в "Интер", откуда он прибыл прошлым летом за 97.5 млн. фунтов.



Утверждалось, что Ромелу согласен на понижение зарплаты, лишь бы покинуть "Стэмфорд Бридж", где у него не ладится игра, и вернуться в обожаемый итальянский клуб.



Однако The Telegraph уверяет, что таких намерений у Лукаку нет. Ромелу зол из-за газетных слухов и не планирует бросать "Челси" в сложной ситуации.



Как и других игроков, 28-летнего бельгийца "Челси" заверил, что работает на стабилизацией ситуации, и причин паниковать нет.