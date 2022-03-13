Рюдигер и Филлипс стали целями для "Ньюкасла"

"Ньюкасл" добавил защитника "Челси" Антонио Рюдигера и полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса в список своих трансферных целей на грядущее лето.

Уход Рюдигера из "Челси" и раньше выглядел вероятным, но теперь, когда "синие" оказались под суровыми санкциями из-за Романа Абрамовича, шансы на продление истекающего контракта Антонио крайне малы.



Как сообщает Daily Mail, "Ньюкасл" уже обозначил свой интерес к Рюдигеру. "Сороки" не могут предложить Антонио Лигу Чемпионов, в отличие от европейских грандов, но это шанс для 29-летнего немца остаться в Премьер-Лиге в случае ухода из "Челси".



Также "Ньюкасл" хочет Филлипса, который ранее говорил о своем желании заключить новый контракт с родным "Лидсом". Однако "белые" стремительно приближаются к зоне вылета Премьер-Лиге, и это может изменить планы Калвина.



Филлипс едва ли останется на "Элланд Роуд", если "Лидс" вылетит, однако в борьбе за 26-летнего англичанина "Ньюкасл" может столкнуться конкуренцией других клубов, включая "Астон Виллу" и "Вест Хэм".