Мата может стать играющим тренером в "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата ведет переговоры со своим клубом о роли играющего тренера.

Мата не сыграл ни минуты за "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги в этом сезоне, и ранее ожидалось, что "красные дьяволы" не будут продлевать истекающий в конце июня контракт Хуана.



Однако Daily Star в эксклюзивном материале утверждает, что "Юнайтед" хочет сохранить Мату, учитывая колоссальный опыт 33-летнего испанца и его популярность в раздевалке. Переговоры о новой сделке уже ведутся.



Также "дьяволы" хотят, чтобы Мата совмещал игровую роль с тренерской работой — Хуан как раз собирается приступить к соответствующим курсам для получения лицензии.



Мате будет предложено заниматься с молодежью из академии "Юнайтед", а если Хуан вдруг решит повесить бутсы на гвоздь, то смог бы стать представителем клуба.