Мата может стать играющим тренером в "Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата ведет переговоры со своим клубом о роли играющего тренера.
Мата не сыграл ни минуты за "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги в этом сезоне, и ранее ожидалось, что "красные дьяволы" не будут продлевать истекающий в конце июня контракт Хуана.
Однако Daily Star в эксклюзивном материале утверждает, что "Юнайтед" хочет сохранить Мату, учитывая колоссальный опыт 33-летнего испанца и его популярность в раздевалке. Переговоры о новой сделке уже ведутся.
Также "дьяволы" хотят, чтобы Мата совмещал игровую роль с тренерской работой — Хуан как раз собирается приступить к соответствующим курсам для получения лицензии.
Мате будет предложено заниматься с молодежью из академии "Юнайтед", а если Хуан вдруг решит повесить бутсы на гвоздь, то смог бы стать представителем клуба.
13.03.2022 09:00
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Хз че мату так маринуют , мог бы иногда и играть
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