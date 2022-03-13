Рой Кин восхищается "гением" Роналду

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин выразил свое восхищение нападающим "красных дьяволов" Криштиану Роналду.

Пропустив дерби против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд из-за травмы, Роналду вернулся на поле в субботнем матче против "Тоттенхэма" и своим хет-триком обеспечил "Юнайтед" победу 3:2.



Теперь на счету Роналду 807 голов в официальных матчах, и это делает его лучшим бомбардиром в истории мирового футбола. Кин просто восхищается 37-летним португальцем и его стабильностью.



"Сегодня Роналду выглядел злым, он играл с большой агрессией. Видимо, он расстроен случившимся на прошлой неделе, но сегодня он показал то, что мы наблюдали годами".



"Этот парень — гений, он забил три великолепных гола. Он столь многое дает этой команде. И почему только люди думают, что он не может добавить "Юнайтед" голов и мастерства..."



"Забудьте о рекорде — это много голов. Забивать голы — самая сложная часть игры. Некоторые игроки не забивают даже на тренировках! Что еще можно добавить насчет него? Он гений!" — сообщил Кин в эфире Sky Sports.