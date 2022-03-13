Тен Хаг готов возглавить "Юнайтед"

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг готов откликнуться на вакансию в "Манчестер Юнайтед".

Тен Хаг и раньше помышлял об уходе из "Аякса" по окончании сезона. Недавняя позорная отставка Марка Овермарса с поста спортивного директора амстердамцев только укрепило желание Эрика сменить обстановку.



Дополнительно Тен Хага расстраивает политика "Аякса" по продаже своих лучших игроков год за годом. Теперь Эрик собрался в европейский топ-клуб, где сможет строить команду без каких-либо ограничений.



Как сообщает Daily Mirror, Тен Хаг обладает большой поддержкой в "Юнайтед" — в том числе со стороны временного наставника "красных дьяволов" Ральфа Рангник.



Более того, Рангник, который летом собирался перейти на роль консультанта "Юнайтед", может стать частью тренерского штаба Тен Хага, дабы обеспечить преемственность.