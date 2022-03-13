29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 13 марта, шестью поединками продолжится 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИДС — НОРВИЧ 17:00



"Лидс" уже повторил клубный антирекорд из шести поражений подряд в чемпионате, причем в четырех последних "белые" даже не забивали. Если "Норвич" уступит, то станет первым клубом в истории Премьер-Лиги, выдавшим три отдельных серии из шести поражений каждая в течение одного сезона. "Лидс" может сделать дубль против "канареек" в течение одной кампании впервые с 1980/81.



Нападающий Патрик Бэмфорд может впервые за полгода выйти в старте "Лидса". Хуниор Фирпо вне игры с травмой колена.



Полузащитник Билли Гилмор, пропустивший матч против "Челси" из-за условий своей аренды, снова готов играть за "Норвич". Сэм Байрам, Кристоф Циммерман и Матиас Норманн залечили свои болячки.



ВЕСТ ХЭМ — АСТОН ВИЛЛА 17:00 Онлайн-трансляция



Над "Вест Хэмом" нависла угроза потерпеть свое четвертое поражение кряду во всех соревнованиях. "Астон Вилла" выиграла все три последних матча в Премьер-Лиге, не пропустив ни одного гола. "Молотобойцы" одержали три победы в трех последних встречах с "вилланами".



Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн пропустит этот матч из-за травмы пятки.



Единственной потерей "Виллы" остается Марвелус Накамба.



САУТГЕМПТОН — УОТФОРД 17:00



"Саутгемптон" потерпел два поражения подряд, хотя до этого — лишь одно в 13 матчах во всех соревнованиях. "Уотфорд" одержал только одну победу в 17 последних поединках во всех турнирах. "Святые" не проигрывают уже в шести встречах с "шершнями" в Премьер-Лиге кряду, три последних выиграв.



Вингер "Саутгемптона" Натан Телла оправился после травмы паха. Алекс Маккарти и Лянко давно отсутствуют.



Выздоровел защитник "Уотфорда" Уильям Трост-Эконг. Также может вернуться Джереми Нгакиа. Исмаила Сарр по-прежнему вне игры.



ЭВЕРТОН — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



У "Эвертона" еще никогда не было так мало очков на данной стадии сезона за все время выступлений в Премьер-Лиге. "Вулверхэмптон" проиграл оба последних выездных матча в чемпионате, хотя до этого — только два в 11. "Ириски" потерпели лишь одно поражение в 10 последних домашних встречах с "волками" в Премьер-Лиге (6 побед, 3 ничьи) — 1:3 в феврале 2019.



Лазарет "Эвертона" покидают Бен Годфри, Майкл Кин и Демарай Грей, но Йерри Мина, Фабиан Дельф и Том Дэвис там остаются.



"Вулверхэмптон" по-прежнему лишен Ки-Яны Хувера и Нелсона Семеду.



ЧЕЛСИ — НЬЮКАСЛ 17:00 Онлайн-трансляция



"Челси" не знает поражений уже девять домашних матчей Премьер-Лиги кряду (4 победы, 5 ничьих). "Ньюкасл" не проигрывает девять поединков кряду в чемпионате (6 побед, 3 ничьи). "Синие" одержали восемь побед в 10 последних встречах с "сороками" в Премьер-Лиге.



Защитник "Челси" Рис Джеймс вне игры с травмой мышечного характера. Сесар Аспиликуэта и Кристиан Пулишич должны поправиться к воскресенью.



"Ньюкасл" по-прежнему вынужден обходиться без Аллана Сен-Максимена и Жоэлинтоаа. Фабиан Шер под вопросом.



АРСЕНАЛ — ЛЕСТЕР 19:30



Из 30 последних очков в Премьер-Лиге "Арсенал" набрал 25. "Лестер" одержал две победы подряд в чемпионате — всего лишь во второй раз в этом сезоне. "Лисы" не знали побед в 23 выездах к "канонирам" в чемпионате, пока в прошлой кампании не выиграли на "Эмирейтс" со счетом 0:1.



Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу возвращается, переболев коронавирусом. Такехиро Томиясу под вопросом из-за проблем с икроножной мышцей.



Нападающий "Лестера" Джейми Варди пропустит несколько недель с повреждением колена. Рикарду Перейра и Нампалис Менди уже в порядке.