Рангник: "Ожидал, что Роналду забьет, но не ожидал хет-трика"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник похвалил героя матча против "Тоттенхэма" в лице нападающего Криштиану Роналду.

Несмотря на едва перенесенную травму и несмотря на слухи и разладе в отношениях с Рангником, Роналду выдал гениальный матч против "Тоттенхэма", своим хет-триком обеспечив "Юнайтед" победу над "шпорами" со счетом 3:2.



После финального свистка Рангник дал оценку игре Криштиану и заверил, что рассчитывает на 37-летнего португальца в остатке сезона.



"Он энергично провел матч. Он был частью команды, когда мы оборонялись, а обороняться нам пришлось много. Это была первоклассная игра в его исполнении, но остальная команда была так же хороша".



"Я не ожидал, что он забьет три гола, но я ожидал, что он забьет. Поэтому я и решил сыграть с ним. Он так хорошо провел тренировку в четверг, и я решил выпустить его в старте, а не о скамейки. Я поговорил с ним перед тренировкой в пятницу, и он сказал, что его сгибающая мышца в порядке".



"Отыгрываясь после двух пропущенных голов, мы проявили характер. Мы заслужили победу. Мы сыграли достаточно агрессивно, как минимум. Мы проявили желание к победе. Еще до матча я сказал, что успех ждет ту команду, которая хочет сильнее".



"Сегодня Роналду показал, что он по-прежнему обладает мастерством, чтобы играть за такой клуб, как "Манчестер Юнайтед". Также он обладает мастерством, чтобы быть частью этой команды. Он нам нужен, если мы хотим успешно завершить сезон", — сообщил Рангник Sky Sports.