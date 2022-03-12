Погба: "Роналду — лучший нападающий в мире"

Криштиану Роналду Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назвал своего партнера по команде Криштиану Роналду "лучшим нападающим в мире".

До субботнего вечера Роналду мог похвастать только одним голом в 10 матчах, однако против "Тоттенхэма" 37-летний португалец разразился сразу хет-триком.

Этот хет-трик обеспечил "Юнайтед" победу 3:2 и вдохновил Погба на лестные комплименты в адрес ветерана.

"Это была красивая игра и красивая реакция с нашей стороны (на автогол Харри Магуайра). Мы ранили соперника в правильные моменты времени, а Роналду сделал то, что он делает лучше всех".

"С ним никогда не было проблем. В его лице наша команда обладает лучшим нападающим в мире, и он не может быть проблемой. Сегодня он и вся команда сыграли блестяще".

"Мы очень хорошо отреагировали. Мы продолжали оказывать давление. Команда старалась. Мы нащупали игру и добились своего", — сообщил Погба BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Роналду, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2022 23:00

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  1. tursa 12.03.2022 23:24 # tursa
    кейн лучший, теперь роналду, а завтра кто? месси?

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  2. chamakhmybitchup 12.03.2022 23:13 # chamakhmybitchup
    Песси - лучший опорник в мире

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  3. electric 12.03.2022 23:01 # electric
    Пхахахаха. 1 норм матч и уже кококо. Погбецо лолита

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