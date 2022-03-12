Погба: "Роналду — лучший нападающий в мире"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назвал своего партнера по команде Криштиану Роналду "лучшим нападающим в мире".
До субботнего вечера Роналду мог похвастать только одним голом в 10 матчах, однако против "Тоттенхэма" 37-летний португалец разразился сразу хет-триком.
Этот хет-трик обеспечил "Юнайтед" победу 3:2 и вдохновил Погба на лестные комплименты в адрес ветерана.
"Это была красивая игра и красивая реакция с нашей стороны (на автогол Харри Магуайра). Мы ранили соперника в правильные моменты времени, а Роналду сделал то, что он делает лучше всех".
"С ним никогда не было проблем. В его лице наша команда обладает лучшим нападающим в мире, и он не может быть проблемой. Сегодня он и вся команда сыграли блестяще".
"Мы очень хорошо отреагировали. Мы продолжали оказывать давление. Команда старалась. Мы нащупали игру и добились своего", — сообщил Погба BBC.
12.03.2022 23:00
Просмотров: 778
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
кейн лучший, теперь роналду, а завтра кто? месси?
(ответить)
Песси - лучший опорник в мире
(ответить)
Пхахахаха. 1 норм матч и уже кококо. Погбецо лолита
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий