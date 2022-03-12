Погба: "Роналду — лучший нападающий в мире"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назвал своего партнера по команде Криштиану Роналду "лучшим нападающим в мире".

До субботнего вечера Роналду мог похвастать только одним голом в 10 матчах, однако против "Тоттенхэма" 37-летний португалец разразился сразу хет-триком.



Этот хет-трик обеспечил "Юнайтед" победу 3:2 и вдохновил Погба на лестные комплименты в адрес ветерана.



"Это была красивая игра и красивая реакция с нашей стороны (на автогол Харри Магуайра). Мы ранили соперника в правильные моменты времени, а Роналду сделал то, что он делает лучше всех".



"С ним никогда не было проблем. В его лице наша команда обладает лучшим нападающим в мире, и он не может быть проблемой. Сегодня он и вся команда сыграли блестяще".



"Мы очень хорошо отреагировали. Мы продолжали оказывать давление. Команда старалась. Мы нащупали игру и добились своего", — сообщил Погба BBC.