"Юнайтед" победил "Тоттенхэм" благодаря хет-трику Роналду

Хет-трик Криштиану Роналду позволил "Манчестер Юнайтед" одержать победу 3:2 над "Тоттенхэмом" и вернуться на четвертое место в Премьер-Лиге.

Относительно дерби Манчестера в стартовом составе "красных дьяволов" произошло пять изменений. Давид Де Хеа, несмотря на ложноположительный результат теста на коронавирус, остался на воротах. Бруну Фернандеш приболел, Скотт Мактоминей не поправился вовремя. Зато выздоровели и появились с первых минут Рафаэль Варан и Криштиану Роналду.



Наставник "шпор" Антонио Конте не стал мудрить и ограничился одной перестановкой, да и та оказалась вынужденной. Вместо травмированного Райана Сессеньона появился Бен Дэвис.



"Юнайтед" по-хозяйски начал матч и, прежде чем "Тоттенхэм" начал подавать признаки жизни, открыл счет. На 12-й минуте Роналду получил мяч от Фреда и третьим касанием пробил с 20 метров под перекладину — 1:0.



Еще какое-то время хозяева диктовали игру, но затем гости стали приходить в себя, а на 26-й минуте имели реальный момент сравнять счет, однако Далот на линии ворот остановил мяч после удара головой Эрика Дайера.



И все-таки хороший отрезок "шпор" увенчался голом. На 34-й минуте Алекс Теллес рукой прервал прострел Деяна Кулусевски, а Харри Кейн четко реализовал назначенный пенальти — 1:1.



"Дьяволы" не стали мириться с пропущенным голом и на 38-й минуте вновь вышли вперед. Джейдон Санчо ворвался в штрафную по левому краю и после заброса из глубины поля в касание перевел мяч на линию вратарской, куда уже подоспел Роналду — 2:1.



Во втором тайме "Юнайтед" принялся играть на удивление пассивно. "Тоттенхэм" владел инициативой и совершал подходы к чужой штрафной, но создание моментов давалось гостям с трудом.



И все-таки "шпоры" были вознаграждены за свои старания. На 72-й минуте Серхио Регилон выполнил прострел с левого края штрафной к воротам, а там Харри Магуайр совершил автогол — 2:2.



"Дьяволы" встрепенулись — особенно не хотел терять очки Роналду, чей удар на 77-й минуте был отражен голкипером гостей Уго Льорисом.



Однако со следующей попытки Роналду все-таки пробил Льориса, головой замкнув подачу Теллесом углового — 3:2. Заключительные минуты "Тоттенхэм" провел неубедительно и шансов на ничью не имел.



Матч получился действительно захватывающим. "Юнайтед" выглядел слишком вяло после перерыва, однако автогол Магуайра и характер Роналду позволили "дьяволам" взбодриться и одержать важную победу.



"Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче