"Юнайтед" победил "Тоттенхэм" благодаря хет-трику Роналду

Криштиану Роналду Хет-трик Криштиану Роналду позволил "Манчестер Юнайтед" одержать победу 3:2 над "Тоттенхэмом" и вернуться на четвертое место в Премьер-Лиге.

Относительно дерби Манчестера в стартовом составе "красных дьяволов" произошло пять изменений. Давид Де Хеа, несмотря на ложноположительный результат теста на коронавирус, остался на воротах. Бруну Фернандеш приболел, Скотт Мактоминей не поправился вовремя. Зато выздоровели и появились с первых минут Рафаэль Варан и Криштиану Роналду.

Наставник "шпор" Антонио Конте не стал мудрить и ограничился одной перестановкой, да и та оказалась вынужденной. Вместо травмированного Райана Сессеньона появился Бен Дэвис.

"Юнайтед" по-хозяйски начал матч и, прежде чем "Тоттенхэм" начал подавать признаки жизни, открыл счет. На 12-й минуте Роналду получил мяч от Фреда и третьим касанием пробил с 20 метров под перекладину — 1:0.

Еще какое-то время хозяева диктовали игру, но затем гости стали приходить в себя, а на 26-й минуте имели реальный момент сравнять счет, однако Далот на линии ворот остановил мяч после удара головой Эрика Дайера.

И все-таки хороший отрезок "шпор" увенчался голом. На 34-й минуте Алекс Теллес рукой прервал прострел Деяна Кулусевски, а Харри Кейн четко реализовал назначенный пенальти — 1:1.

"Дьяволы" не стали мириться с пропущенным голом и на 38-й минуте вновь вышли вперед. Джейдон Санчо ворвался в штрафную по левому краю и после заброса из глубины поля в касание перевел мяч на линию вратарской, куда уже подоспел Роналду — 2:1.

Во втором тайме "Юнайтед" принялся играть на удивление пассивно. "Тоттенхэм" владел инициативой и совершал подходы к чужой штрафной, но создание моментов давалось гостям с трудом.

И все-таки "шпоры" были вознаграждены за свои старания. На 72-й минуте Серхио Регилон выполнил прострел с левого края штрафной к воротам, а там Харри Магуайр совершил автогол — 2:2.

"Дьяволы" встрепенулись — особенно не хотел терять очки Роналду, чей удар на 77-й минуте был отражен голкипером гостей Уго Льорисом.

Однако со следующей попытки Роналду все-таки пробил Льориса, головой замкнув подачу Теллесом углового — 3:2. Заключительные минуты "Тоттенхэм" провел неубедительно и шансов на ничью не имел.

Матч получился действительно захватывающим. "Юнайтед" выглядел слишком вяло после перерыва, однако автогол Магуайра и характер Роналду позволили "дьяволам" взбодриться и одержать важную победу.

"Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2022 22:25

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  1. brown-ale 12.03.2022 22:35 # brown-ale
    Магваер лучший. Как такая глыба сложилась и пробила, истинный бомбардир!

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  2. beatles-red 12.03.2022 22:35 # beatles-red
    Как никак один из лучших в своей эпохе

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  3. b84 12.03.2022 22:35 # b84
    Рон тащит абсолютно серенькую команду в ЛЧ, благодарить должны!

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  4. thegodfather 12.03.2022 22:33 # thegodfather
    рон вспомнил что он футболист

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  5. mancunia-planet 12.03.2022 22:33 # mancunia-planet
    Наконец-то нормальный матч сыграли, первый тайм лучше второго. Рон лучший. Неплохо двигались, молодцы. У шпор Кулушевски охуенен.
    Порадовал Далот в очередной раз, явно получше Биссаки. Мага идиот понятно, шкаф,но если б не автогол в принципе хороший матч провел. Взяли важные очки.

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  6. vagifspurs 12.03.2022 22:31 # vagifspurs
    Обидно так проигрывать, конечно.. По игре были заметно лучше, но Роналду сегодня был Роналду..

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  7. redwhitegun 12.03.2022 22:30 # redwhitegun
    Классный матч, Рон - легенда.

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