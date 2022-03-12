"Юнайтед" победил "Тоттенхэм" благодаря хет-трику Роналду
Хет-трик Криштиану Роналду позволил "Манчестер Юнайтед" одержать победу 3:2 над "Тоттенхэмом" и вернуться на четвертое место в Премьер-Лиге.
Относительно дерби Манчестера в стартовом составе "красных дьяволов" произошло пять изменений. Давид Де Хеа, несмотря на ложноположительный результат теста на коронавирус, остался на воротах. Бруну Фернандеш приболел, Скотт Мактоминей не поправился вовремя. Зато выздоровели и появились с первых минут Рафаэль Варан и Криштиану Роналду.
Наставник "шпор" Антонио Конте не стал мудрить и ограничился одной перестановкой, да и та оказалась вынужденной. Вместо травмированного Райана Сессеньона появился Бен Дэвис.
"Юнайтед" по-хозяйски начал матч и, прежде чем "Тоттенхэм" начал подавать признаки жизни, открыл счет. На 12-й минуте Роналду получил мяч от Фреда и третьим касанием пробил с 20 метров под перекладину — 1:0.
Еще какое-то время хозяева диктовали игру, но затем гости стали приходить в себя, а на 26-й минуте имели реальный момент сравнять счет, однако Далот на линии ворот остановил мяч после удара головой Эрика Дайера.
И все-таки хороший отрезок "шпор" увенчался голом. На 34-й минуте Алекс Теллес рукой прервал прострел Деяна Кулусевски, а Харри Кейн четко реализовал назначенный пенальти — 1:1.
"Дьяволы" не стали мириться с пропущенным голом и на 38-й минуте вновь вышли вперед. Джейдон Санчо ворвался в штрафную по левому краю и после заброса из глубины поля в касание перевел мяч на линию вратарской, куда уже подоспел Роналду — 2:1.
Во втором тайме "Юнайтед" принялся играть на удивление пассивно. "Тоттенхэм" владел инициативой и совершал подходы к чужой штрафной, но создание моментов давалось гостям с трудом.
И все-таки "шпоры" были вознаграждены за свои старания. На 72-й минуте Серхио Регилон выполнил прострел с левого края штрафной к воротам, а там Харри Магуайр совершил автогол — 2:2.
"Дьяволы" встрепенулись — особенно не хотел терять очки Роналду, чей удар на 77-й минуте был отражен голкипером гостей Уго Льорисом.
Однако со следующей попытки Роналду все-таки пробил Льориса, головой замкнув подачу Теллесом углового — 3:2. Заключительные минуты "Тоттенхэм" провел неубедительно и шансов на ничью не имел.
Матч получился действительно захватывающим. "Юнайтед" выглядел слишком вяло после перерыва, однако автогол Магуайра и характер Роналду позволили "дьяволам" взбодриться и одержать важную победу.
"Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
12.03.2022 22:25
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Последние комментарии:
Магваер лучший. Как такая глыба сложилась и пробила, истинный бомбардир!
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Как никак один из лучших в своей эпохе
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Рон тащит абсолютно серенькую команду в ЛЧ, благодарить должны!
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рон вспомнил что он футболист
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Наконец-то нормальный матч сыграли, первый тайм лучше второго. Рон лучший. Неплохо двигались, молодцы. У шпор Кулушевски охуенен.
Порадовал Далот в очередной раз, явно получше Биссаки. Мага идиот понятно, шкаф,но если б не автогол в принципе хороший матч провел. Взяли важные очки.
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Обидно так проигрывать, конечно.. По игре были заметно лучше, но Роналду сегодня был Роналду..
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Классный матч, Рон - легенда.
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