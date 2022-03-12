Личный тренер Погба подтвердил, что Поль уходит из МЮ

Личный тренер Поля Погба подтвердил, что французский полузащитник покинет "Манчестер Юнайтед" в конце сезона.

Погба выступает за "Юнайтед" после своего возвращения из "Ювентуса" в 2016 году, но сейчас от контракта Поля остается менее четырех месяцев.



И хотя в прессе время от времени появляются слухи, что Погба открыт к новой сделке с "красными дьяволами, тренер Мэдди исключает такой сценарий.



"Что касается Погба, то в конце июня он перестанет быть игроком "Манчестер Юнайтед".



"Думаю, это правильный момент, чтобы он попробовал что-нибудь другое, да и "Манчестер", возможно, хочет свежей крови, так что разумнее всего разойтись".



"И для Погба, и для "Манчестера" наступает время для новых вызовов, новых эмоций, новых обстоятельств. Время, чтобы попробовать что-нибудь другое, и это, возможно, осчастливит обоих".



"Прямо сейчас он получает удовольствие, у них хорошая команда — особенно после возвращения Роналду. Проблема в том, что у них не складывается с результатами".



"Игрок топ-уровня не хочет тратить свое время на второстепенные турниры, он хочет сражаться за главные трофеи", — сообщил Мэдди Calciomercato.