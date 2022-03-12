Hyundai приостанавливает сотрудничество с "Челси"

Южнокорейская компания Hyundai приостановила свое сотрудничество с "Челси".

С 2018 года Hyundai является официальным глобальным автомобильным партнером клуба со "Стэмфорд Бридж". Эмблема компании красуется на рукаве игровой футболки "синих".



Однако сегодня азиатский автогигант объявил о приостановке "маркетинговой и коммуникационной деятельности" с "Челси", что связано с санкциями, которым подвергся владелец лондонского клуба Романа Абрамовича.



Добавим, ранее аналогичным образом поступила компания Three, титульный спонсор "Челси". В то же время Nike и Trivago планируют и дальше сотрудничать с "синими".