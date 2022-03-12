Hyundai приостанавливает сотрудничество с "Челси"
Южнокорейская компания Hyundai приостановила свое сотрудничество с "Челси".
С 2018 года Hyundai является официальным глобальным автомобильным партнером клуба со "Стэмфорд Бридж". Эмблема компании красуется на рукаве игровой футболки "синих".
Однако сегодня азиатский автогигант объявил о приостановке "маркетинговой и коммуникационной деятельности" с "Челси", что связано с санкциями, которым подвергся владелец лондонского клуба Романа Абрамовича.
Добавим, ранее аналогичным образом поступила компания Three, титульный спонсор "Челси". В то же время Nike и Trivago планируют и дальше сотрудничать с "синими".
12.03.2022 21:00
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Последние комментарии:
как же ебут пенсов.
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Там какой то саудит нарисовался. Пипец , если купит, тотпотом все обратно на коленях поползкт обратно
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Грязные деньги нигде не приветствуются. По делом короч.
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душные ска!
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Безвкусная хуета на рукавах
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