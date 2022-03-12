Hyundai приостанавливает сотрудничество с "Челси"

Hyundai Южнокорейская компания Hyundai приостановила свое сотрудничество с "Челси".

С 2018 года Hyundai является официальным глобальным автомобильным партнером клуба со "Стэмфорд Бридж". Эмблема компании красуется на рукаве игровой футболки "синих".

Однако сегодня азиатский автогигант объявил о приостановке "маркетинговой и коммуникационной деятельности" с "Челси", что связано с санкциями, которым подвергся владелец лондонского клуба Романа Абрамовича.

Добавим, ранее аналогичным образом поступила компания Three, титульный спонсор "Челси". В то же время Nike и Trivago планируют и дальше сотрудничать с "синими".


Метки Hyundai, спонсоры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 12.03.2022 22:25 # hammersmith
    как же ебут пенсов.

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  2. asnural 12.03.2022 21:19 # asnural
    Там какой то саудит нарисовался. Пипец , если купит, тотпотом все обратно на коленях поползкт обратно

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  3. electric 12.03.2022 21:16 # electric
    Грязные деньги нигде не приветствуются. По делом короч.

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  4. thegodfather 12.03.2022 21:01 # thegodfather
    душные ска!

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  5. ganinilyha 12.03.2022 21:00 # ganinilyha
    Безвкусная хуета на рукавах

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