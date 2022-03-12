Клопп: "Диас поступил очень смело"

Луис Диас Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил Луиса Диаса за смелую игру в эпизоде с голом колумбийского нападающего в матче против "Брайтона".

Именно Диас открыл счет в субботнем матче Премьер-Лиги на "Амекс", отличившись уже на 19-й минуте. Луис головой отправил мяч в пустые ворота, при этом на скорости врезавшись в голкипера "Брайтона" Роберта Санчеса.

После матча Клопп отказался вступать в дискуссию о том, заслуживал ли Санчес красную карточку, предпочтя похвалить своего игрока.

"Он сделал то, что и должен был сделать нападающий. Я не видел повторов, но и с первого взгляда это был достаточно красочный момент. Пойти на мяч головой в такой ситуации — это очень смело. Замечательный гол", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Брайтон, Диас, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2022 20:00

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  1. vals1702 12.03.2022 20:19 # vals1702
    ЖК очевидна, возможно и КК

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  2. fapl-4 12.03.2022 20:15 # fapl-4
    Момент с нарушением вратаря был интересный на самом деле, и я включил логику: если бы удаляли, то гол должны были отменять, и ставить пенку. Ведь нарушение было до гола. А если уже продолжили играть и гол засчитывать, тот момент с нарушением нужно было пропускать. Ведь это был всего лишь фолом последней надежды

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