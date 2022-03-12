Клопп: "Диас поступил очень смело"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил Луиса Диаса за смелую игру в эпизоде с голом колумбийского нападающего в матче против "Брайтона".
Именно Диас открыл счет в субботнем матче Премьер-Лиги на "Амекс", отличившись уже на 19-й минуте. Луис головой отправил мяч в пустые ворота, при этом на скорости врезавшись в голкипера "Брайтона" Роберта Санчеса.
После матча Клопп отказался вступать в дискуссию о том, заслуживал ли Санчес красную карточку, предпочтя похвалить своего игрока.
"Он сделал то, что и должен был сделать нападающий. Я не видел повторов, но и с первого взгляда это был достаточно красочный момент. Пойти на мяч головой в такой ситуации — это очень смело. Замечательный гол", — цитирует Клоппа Daily Mail.
12.03.2022 20:00
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ЖК очевидна, возможно и КК
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Момент с нарушением вратаря был интересный на самом деле, и я включил логику: если бы удаляли, то гол должны были отменять, и ставить пенку. Ведь нарушение было до гола. А если уже продолжили играть и гол засчитывать, тот момент с нарушением нужно было пропускать. Ведь это был всего лишь фолом последней надежды
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