Клопп: "Диас поступил очень смело"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил Луиса Диаса за смелую игру в эпизоде с голом колумбийского нападающего в матче против "Брайтона".

Именно Диас открыл счет в субботнем матче Премьер-Лиги на "Амекс", отличившись уже на 19-й минуте. Луис головой отправил мяч в пустые ворота, при этом на скорости врезавшись в голкипера "Брайтона" Роберта Санчеса.



После матча Клопп отказался вступать в дискуссию о том, заслуживал ли Санчес красную карточку, предпочтя похвалить своего игрока.



"Он сделал то, что и должен был сделать нападающий. Я не видел повторов, но и с первого взгляда это был достаточно красочный момент. Пойти на мяч головой в такой ситуации — это очень смело. Замечательный гол", — цитирует Клоппа Daily Mail.